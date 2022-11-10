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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

ارتفاع أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في ختام تعاملاته الأسبوعية

أسعار صرف الدولار
أسعار صرف الدولار

ارتفعت أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري بقيمة 2 إلى 5 قروش للشراء والبيع في ختام تعاملاته، اليوم الخميس، ونهاية التعاملات الأسبوعية في البنوك المصرية.

 

أسعار صرف الدولار


وفي أكبر بنكين من حيث الأصول والتعاملات، البنك الأهلي وبنك مصر، سجل سعر الصرف 24.34 جنيه للشراء، و24.39 للبيع. 


وفي بنك قناة السويس، سجل سعر الدولار 24.35 جنيه للشراء، و24.45 جنيه للبيع.


وفي البنوك الخاصة، سجل سعر صرف الدولار في البنك التجاري الدولي 24.39 جنيه للشراء، و24.44 جنيه للبيع؛ وفي البنك العربي الإفريقي سجل 24.38 جنيه للشراء، و24.45 جنيه للبيع؛ وفي البنك المصري الخليجي سجل 24.43 جنيه للشراء، و 24.45 جنيه للبيع.


وفي البنك المركزي، سجل متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه المصري 24.36 جنيه للشراء، و 24.44 جنيه للبيع.


وبالنسبة للعملات الرئيسية، سجلت العملة الأوروبية "اليورو" تباينا في الشراء والبيع.


ففي البنك الأهلي وبنك مصر، سجل اليورو 24.18 جنيه للشراء، و24.49 جنيه للبيع.


وفي البنك التجاري الدولي، 24.23 جنيه للشراء، و24.55 جنيه للبيع؛ وفي العربي الإفريقي سجل اليورو 24.22 جنيه للشراء، و24.55 جنيه للبيع.


وفي البنك المركزي، سجل متوسطات أسعار اليورو مقابل الجنيه المصري 24.23 جنيه للشراء، و24.32 جنيه للبيع.


وسجل الجنيه الإسترليني في ختام تعاملاته ارتفاعًا ما بين 3 إلى 6 قروش للشراء والبيع.
في البنك الأهلي وبنك مصر، سجل الإسترليني 27.63 جنيه للشراء، و 27.83 جنيه للبيع.
وفي البنك التجاري الدولي، سجل 27.69 جنيه للشراء، و27.89 جنيه للبيع، وفي العربي الإفريقي سجل 27.67 جنيه للشراء، و27.90 جنيه للبيع.


وفي البنك المركزي، سجلت متوسطات أسعار الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصري 27.75 جنيه للشراء، و 27.85 جنيه للبيع.


وعربيًا، سجل الريال السعودي في البنك الأهلي 6.47 جنيه للشراء، و6.48 جنيه للبيع.
والدرهم الإماراتي، سجل 6.63 جنيه للشراء، و6.64 جنيه للبيع.


فيما سجل الدينار الكويتي 75.97 جنيه للشراء، و78.88 جنيه للبيع، وفقًا للبنك الأهلي.

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