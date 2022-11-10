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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شاهد.. مكة محمد صلاح تعزف على الأورج

صلاح ومكة
صلاح ومكة

نشر النجم محمد صلاح، لاعب منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي، مقطع فيديو لابنته "مكة" وبجوراها شقيقتها كيان أثناء لعبها على آلة "الاورج"، وذلك عبر حسابه على "انستجرام".


 


غاب محمد صلاح نجم فريق ليفربول، عن مباراة الريدز أمام فريق ديربي كاونتي التي أقيمت مساء أمس الأربعاء في إطار منافسات كأس رابطة الاتحاد الإنجليزي.

 

وتغلب فريق ليفربول فى غياب محمد صلاح، علي ديربي كاونتي بركلات الترجيح بعد انتهاء اللقاء بالتعادل السلبي فى إطار منافسات كأس رابطة الاتحاد الإنجليزي.

ووصل محمد صلاح لـ ١٢٦ هدفا في  البريميرليج متجاوزا رقم أنيلكا ويحتل المرتبة ١٦ في سباق الهدافين التاريخيين بالدوري الإنجليزي.

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IMG_٢٠٢٢١١١٠_١٩٢٥٣٧
IMG_٢٠٢٢١١١٠_١٩٢٥٢٠
IMG_٢٠٢٢١١١٠_١٩٢٥٢٠
الة الاورج مكة محمد صلاح كيان محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزى

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