الهند: نتائج زيارة وزير الخارجية إلى موسكو إيجابية

أكدت وزارة الخارجية الهندية، أن نتائج زيارة الوزير سوبراهمانيام جيشانكار لموسكو كانت إيجابية.



وكان سوبرامانيام جايشانكار قد زار موسكو، أول أمس الثلاثاء، وأجرى مباحثات مع نظيره الروسي سيرجي لافروف، وكذلك مع نائب رئيس الوزراء الروسي، ووزير الصناعة والتجارة دينيس مانتوروف.



وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الهندية، أريندام باجشي - في تصريحات صحفية لوكالة أنباء "تاس" الروسية، اليوم/الخميس/ - : "لقد عاد وزير الخارجية لتوه من موسكو؛ وكما قال بالفعل، كانت زيارة إيجابية وقد أتيحت له الفرصة لمناقشة عدد من القضايا الاقتصادية المختلفة مع نائب رئيس الوزراء الروسي دينيس مانتوروف".



وأعرب جايشانكار - خلال محادثاته مع لافروف - عن قلق بلاده إزاء تطورات الأزمة الروسية الأوكرانية، مشيرًا إلى أن نيودلهي تخشى العواقب التي قد تسفر عن الأعمال العدائية في أوكرانيا تحديدًا على ملفي الطاقة والأمن الغذائي وتدعو إلى العودة للحوار والدبلوماسية.