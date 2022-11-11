أخبار التوك شو..الغرب عاوزين يحولوه لشهيد | انفعال مصطفى بكري بسبب علاء عبد الفتاح..هؤلاء غير مستحقين | التضامن تكشف مفاجأة بشأن تكافل وكرامة

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من الموضوعات والقضايا المهمة، ونرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:

أبو العينين يدعو إلى مبادرات جديدة لتحويل إفريقيا لـ قارة صناعية.. فيديو

رض الإعلامي مصطفى بكري، مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد” كلمة النائب محمد أبو العينين في جلسة عامة ضمت عددا من قادة الدول الأفريقية و15 من نواب رؤساء الجمهوريات في إفريقيا، ورؤساء الوزراء ومسئولي الاتحاد الإفريقي وممثلين عن المجتمع المدني في قمة المناخ.

أكد النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، أن كل القادة لا يشغلهم خلال قمة شرم الشيخ إلا هزيمة قضية المناخ والبحث عن عالم آخر نظيف.

الغرب عاوزين يحولوه لشهيد | انفعال مصطفى بكري بسبب علاء عبد الفتاح

كد الإعلامي مصطفى بكري، أن علاء عبد الفتاح، هو شخص فوضوي يدعو إلى الإرهاب، والقتل والحض على الكراهية، لكن هناك ضغوطات على مصر، من دول أوروبية لتحويله إلى شهيد.

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن الدولة المصرية تواجه قوى من الخارج، و المتآمرين من الداخل، مؤكدا أن ضياء رشوان لم يسلم من تهديدات علاء عبد الفتاح.

هؤلاء غير مستحقين | التضامن تكشف مفاجأة بشأن تكافل وكرامة .. فيديو

كدت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الإجتماعي، أنه تقدم لبرنامج تكافل وكرامة 10 ملايين أسرة، مشيرا إلى أن منهم عدد غير مستحق.

وقالت نيفين القباج، خلال لقاء لها، لبرنامج “نظرة”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “حمدي رزق”، أنه أطلقنا منظمة الكترونية، يستطيع أي فرد الاستعلام من خلالها على مدى قبوله أور رفضه ببرنامج تكافل وكرامة.

طائرة نقل عسكرية..وزير الصحة اللبناني يشكر مصر على دعم بلاده في مواجهة الكوليرا

تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية والقائد الأعلى للقوات المسلحة تم دعم الأشقاء اللبنانيين لمواجهة تفشي وباء الكوليرا بدولة لبنان؛ واقلعت طائرة نقل عسكرية من قاعدة شرق القاهرة الجوي محملة بكميات كبيرة من الأدوية والمستلزمات الطبية مقدمة من وزارة الصحة والسكان إلى الشعب اللبناني الشقيق لمساعدتهم في تفشي وباء الكوليرا.

وفي تقرير عرضته قناة إكسترا نيوز الإخبارية؛ اعرب المسؤولين اللبنانيين عن تقديرهم للجهود المصرية المتواصلة والمساعدة المصرية التي تقدمها لحكومة لبنان لمساعدتها في التخلص من هذا الوباء قبل أن تزداد حالات الكوليرا في جميع المناطق اللبنانية وحتى لا يصل الوباء إلى مرحله الاستيطان.

ضد علاء عبد الفتاح.. وقفة تضامنية مع عمرو درويش أمام السفارة المصرية بباريس

نظم أبناء الجالية المصرية بباريس وقفة تضامنية مع النائب عمرو درويش، بعد محاولة طرده من إحدى جلسات الأمم المتحدة والتي كان يتواجد بها شقيقة علاء عبد الفتاح.

كما أكد أبناء الجالية المصرية في باريس عدم تأييدهم لـ علاء عبد الفتاح وشقيقته، ورددوا:" تحيا مصر "، وذلك أثناء تواجدهم امام السفارة المصرية بباريس.

كرم جبر: شرم الشيخ ستتحول إلى قبلة سياحية عالمية بعد نجاح مؤتمر المناخ..فيديو

أكد كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أنه ستتحول شرم الشيخ إلى قبلة سياحية عالمية وكذلك المدن السياحية الأخرى، خاصة بعد نجاح مؤتمر المناخ الكبير.



وقال كرم جبر، خلال لقاء له لبرنامج “كلمة السر”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “خالد ميري”، أنه علينا أن نحافظ على بلدنا ولا نلتفت إلى الشائعات المغرضة ولا دعاوي الفوضى.

مفاجأة سارة من الزراعة عن سعر طبق البيض في هذه المنافذ |فيديو

قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن الوزارة حريصة بشكل كبير على تلبية احتياجات المواطن خاصة بعد التوسع بصورة كبيرة في المشروعات الزراعية، مما أدى لوفرة في كافة المنتجات.

وتابع "القرش"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أشرف شرف الدين، ببرنامج "حوار الخميس"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن أسعار طبق البيض تصل لـ68 جنيها في منافذ أمان، ووطنية، ومبادرة كلنا واحد، بسبب الربط ما بين المنتج والمستهلك.



هدى عمار: كنت بتضايق لما جوزي يقولي هدومي مفتوحة أو أوفر.. فيديو

حلت المطربة الكبيرة هدى عمار٫ ضيفة على الإعلامية ياسمين عز ببرنامج "كلام الناس" والمذاع عبر قناة "إم بي سي مصر”.

وقالت المطربة الكبيرة هدى عمار٫: “إنها عانت من الغيرة٫ وزوجي كان لازم يغير بسبب الجمهور “٫ لافته: “الغيرة كانت لوقت معين أدام هو واثق في الشخص اللي معاه”.

البنك الزراعي : زيادة تمويل الأراضي في مصر لتعزيز الأمن الغذائي |فيديو

أشاد خالد بدر الرئيس التنفيذي لقطاع الاتصال المؤسسي والتخطيط بالبنك الزراعي، بتنظيم مصر لقمة المناخ كوب 27 بشرم الشيخ، لافتا إلى أن مصر أبدعت وأبهرت العالم في هذا المحفل الدولي.

وأضاف خالد بدر في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، البنك الزراعي يلعب دورا كبيرا في تعزيز التمويل المستدام في مصر، لافتا إلى أنه مصرفه يستهدف زيادة المساحة الزراعية في مصر وتوفير التمويل اللازم لها لتوفير الأمن الغذائي.

صدمة.. التنبؤ بموعد نهاية البشرية من على وجه الأرض.. تفاصيل

عرضت فضائية العربية تقريرا يرصد حاسوب إلكتروني يتنبأ بموعد نهاية البشرية من على وجه الأرض.

وأوضح التقرير أن عام 2050 ستكون نهاية العالم هذا ما تنبأ به الحاسوب الخارق World One٫ وفق حسابات معينة قام بها حول الأنشطة البشرية الحالية قدمها في تقرير إلى مجموعة علماء متنبئا بانقراض البشرية عام 2050.