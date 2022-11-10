أول تعليق من بدر بانون بعد استدعائه لقائمة منتخب بلاده بكأس العالم

علق المغربي بدر بانون، على انضمامه إلى قائمة منتخب بلاده، لخوض تصفيات كأس العالم 2022، البطولة التي تقام في دولة قطر خلال الشهر الجاري نوفمبر.



وكتب عبر حسابه علي انستجرام "سعيد جدا باستدعائي لتمتيل بلدي في هذا العرس الكروي الكبير الدي يعتبر بمتابة حلم لأي لاعب كرة القدم 🤲🏻 نتمنى الضهور بوجه يشرف بلدنا الحبيب 🇲🇦جزيل الشكر للجمهور على الدعم الدائم"

وشهدت قائمة منتخب تونس انضمام علي معلول الظهير الأيمن بالأهلي، فيما استدعى وليد الركراكي المدير الفني لمنتخب المغرب المدافع بدر بانون لاعب نادي قطر القطر الحالي المنتقل له من فريق الكرة بالقلعة الحمراء.

