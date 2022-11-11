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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وزير الصحة: التغيرات المناخية تزيد من انتقال الأمراض المعدية بين الأشخاص

وزير الصحة
وزير الصحة

قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة، إن التغيرات المناخية تزيد من انتقال العديد من الأمراض المعدية بين الأشخاص.

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وأضاف الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة، خلال لقائه ببرنامج "يحدث في مصر"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"،: "نتخذ إجراءات جادة لتحقيق نهج الصحة الواحدة وتعزيز حماية صحة الإنسان".

 

وأشار الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة،: "نتواجد في قمة المناخ لأكثر من سبب، لكن السبب الأهم هو التأمين الطبي لكل المشاركين في قمة المناخ"، موضحا: "يوجد أكثر من 1700 ممثل من وزارة الصحة في شرم الشيخ لتأمين كل القطاعات المختلفة لقمة المناخ".


وأكد: "الأبحاث العلمية أثبتت أن كثير من  الأمراض تنقل من خلال التغيرات المناخية"، لافتا: "ارتفاع درجة الحرارة من الممكن أن تؤثر على صحة الإنسان، فضلا عن أن الهواء الناتج عن التصحر والتغيرات المناخية من الممكن أن يؤدي إلى حالات وفاة تقدر بالملايين".

وزير الصحة التغيرات المناخية الأمراض المعدية الأشخاص خالد عبد الغفار

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