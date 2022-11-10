منها الخدمات الصحة .. كندا تطلب تعاون مصر في 7 مجالات

أعلنت إدارة البعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن المكتب الثقافى بكندا أفاد بأن حكومة كيبيك تدعو للمشاركة فى عدة مشروعات تستهدف تطوير التعاون الثنائى بين مقاطعة كيبيك وجمهورية مصر العربية خلال العام 2022/2023 وذلك فى القطاعات التالية :

- الحاصلات الزراعية

- الثقافة

- التعليم والتعليم العالى

- الخدمات الصحية والإجتماعية

- علوم الحياة والتقنيات الطبية

- التكنولوجيات البيئية والمستدامة

- تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتكنولوجيات الرقمية



بينما للإطلاع على كافة شروط التقدم ، وكذا مواعيد انتهاء التقدم يُرجى زياره الموقع الالكترونى التالى.

علما بأن الادارة المركزية للبعثات لا تتحمل ايه نفقات عن هذه المنح.