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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

منها الخدمات الصحة .. كندا تطلب تعاون مصر في 7 مجالات

المنح والبعثات
المنح والبعثات

أعلنت إدارة البعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن المكتب الثقافى بكندا أفاد بأن حكومة كيبيك تدعو للمشاركة فى عدة مشروعات تستهدف تطوير التعاون الثنائى بين مقاطعة كيبيك وجمهورية مصر العربية خلال العام 2022/2023 وذلك فى القطاعات التالية :

- الحاصلات الزراعية
- الثقافة
- التعليم والتعليم العالى
- الخدمات الصحية والإجتماعية
- علوم الحياة والتقنيات الطبية
- التكنولوجيات البيئية والمستدامة
- تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتكنولوجيات الرقمية

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انجاز خطة الكتاب الإلكتروني.. التعليم العالي: التطور الذي تشهده الجامعات بفضل توجيهات الرئيس

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إنجازات التحول الرقمي في عهد الرئيس السيسي.. التعليم العالي: نمتلك استراتيجية قصيرة المدى لتنفيذه بالجامعات والمعاهد البحثية.. وتكلفة تطوير المنظومة وتحسين أداء الخدمات 11 مليار جنيه

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الباحثون المصريين يشاركون بـ دراسات عن تأثير التغيرات المناخية في قطاعات الغذاء والزراعة والصحة بـ COP27.. أشرف شعلان: لدينا سيناريوهات للتنبؤ بأضرارها على الإنسان والحيوان والنبات

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مؤتمر المناخ .. أكاديمية البحث العلمي : تسخير كل جهودها بالتعاون مع كل الجهات المعنية للتعامل مع القضايا.. والقومي للبحوث: اهتمام كبير لمواجهة آثارها

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مشاركة فعالة من القومي للبحوث في الاستعداد لمؤتمر المناخ.. إقامة ورش عمل حول دور البحث العلمى في حماية البيئة من التغيرات المناخية

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فتح 7 جامعات تكنولوجية جديدة بالعام الدراسي المقبل.. التعليم العالي: بمثابة مسار جديد للمنظومة في مصر.. و80% من المقبولين بها دبلومات.. والطلاب: ستؤهلنا لسوق العمل

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التعليم العالي: لم نستقبل مطالب بفتح تنسيق المرحلة الاولى وفرص متاحة بالجامعات الخاصة والأهلية

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اللمسات الأخيرة لاستقبال الطلاب لأداء اختبارات القدرات إلكترونيا.. التعليم العالي: الجامعات استعدت تماما.. وممنوع الدخول دون تلقي لقاح كورونا والإجراءات الاحترازية

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بعد تقدمه في المؤشرات الدولية.. معهد علوم البحار يستعد لمؤتمر المناخ بمشاركة قوية.. والتعليم العالي: النشر العلمي والمشروعات البحثية تؤكد سياسة الوزارة الخاصة بخدمة المجتمع المصري

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بعد توصيات الرئيس السيسي بميكنة الاختبارات لمواجهة الغش.. الجامعات تعقد امتحانات منتصف ونهاية الفصل الدراسي الثاني إلكترونيًا لـ729 ألف طالب


بينما للإطلاع على كافة شروط التقدم ، وكذا مواعيد انتهاء التقدم  يُرجى زياره الموقع الالكترونى التالى.

 

علما بأن الادارة المركزية للبعثات لا تتحمل ايه نفقات عن هذه المنح.

 

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