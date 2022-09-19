فتح 7 جامعات تكنولوجية جديدة بالعام الدراسي المقبل.. التعليم العالي: بمثابة مسار جديد للمنظومة في مصر.. و80% من المقبولين بها دبلومات.. والطلاب: ستؤهلنا لسوق العمل

التعليم العالي:

تم فتح 7 جامعات تكنولوجية جديدة بالعام الدراسي الجديد

80% من الأعداد المقررة في هذه الجامعات التكنولوجية من طلاب الدبلومات الفنية

الجامعات التكنولوجية بمثابة مسار جديد للتعليم العالي في مصر

انطلقت الخميس الماضي، أعمال مرحلة تنسيق طلاب الدبلومات الفنية، للالتحاق بالكليات الجامعية، و تسجيل الرغبات على موقع التنسيق الإلكتروني، ويستمر التسجيل حتى يوم الخميس المقبل 22 سبتمبر.

آخر موعد لتسجيل رغبات الطلاب

انطلقت المرحلة الأولى من التنسيق للطلاب الحاصلين على الشهادات الفنية خلال الفترة من يوم الخميس الموافق 16 سبتمبر 2022 وحتى يوم الخميس 22 سبتمبر الجاري حيث يمكن للطلاب الحاصلين على مجموع أكثر من 70% تسجيل رغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني للالتحاق بالكليات المتاحة لهم وفق تخصصهم الدراسي.

ومن جانبه قال سيد عطا، المشرف العام على مكتب التنسيق، إن طلاب الدبلومات الفنية لهم فرصة في الالتحاق بالكليات المتاحة لهم وفق النسبة التي اقرتها وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات وهي 10 % .



وأشار عطا، لصدى البلد أنه قد تم فتح 7 جامعات تكنولوجية جديدة بالعام الدراسي الجديد حيث توفر جميع التخصصات المطلوبة للعمل بسوق العمل، مشيرا إلى أن طلاب الدبلومات الفنية لهم فرصة كبيرة في الالتحاق بالجامعات التكنولوجية ، حيث أن 80% من الأعداد المقررة في هذه الجامعات التكنولوجية يكونوا من طلاب الدبلومات الفنية.

وقال الدكتور عادل عبدالغفار المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم فتح معامل الحاسب الآلي بالجامعات الحكومية؛ لمساعدة الطلاب في عملية التنسيق الإلكتروني من التاسعة صباحًا وحتى الثالثة ظهرًا طوال فترة التنسيق.

وأكد عبد الغفار لصدى البلد أنه على الطلاب سرعة الانتهاء من تسجيل رغباتهم على الموقع الإلكتروني للتنسيق.

قال الدكتور محمد شكر ندا، رئيس جامعة بني سويف التكنولوجية، إن الجامعات التكنولوجية بمثابة مسار جديد للتعليم العالي في مصر، وجامعة بني سويف التكنولوجية تعد أول جامعة تكنولوجية في صعيد مصر.

وأضاف "محمد شكر ندا" أن جامعة بني سويف حصلت على الاعتماد الدولي من كوريا الجنوبية، فيما يخص مجالات التعليم الهندسي، وذلك بمثابة إنجاز كبير، منوها بأن الجامعة تضم 5 تخصصات وبرامج.

وأوضح لصدى البلد: لدينا برنامج خاص بـ تكنولوجيا السيارات وتكنولوجيا الأطراف الصناعية وتكنولوجيا الطاقة الجديدة والمتجددة، موضحا أن تلك الأقسام تقبل طلاب الثانوية العامة شعبة علمي علوم أيضا.

وأستكمل أن الجامعة تقبل طلاب التعليم الفني والثانوي، كما أن الجامعات التكنولوجية تتيح إجراء الدراسات العليا والماجيستير، منوها بأنه تم الحصول على موافقة منحة من كوريا الجنوبية بمبلغ 8 ملايين دولار.

وأكمل: نسعى إلى استحداث برنامج وتخصص جديد خاص بـ تكنولوجيا السكك الحديدية، مشددا على أن المجالات متاحة للاستحداث والتجديد.

بينما قال محمد أحمد احد طلاب الدبلومات الفنية، إنه تقدم للالتحاق بالجامعات التكنولوجية لانها بمثابة أمل جديد للطلاب للالتحاق بالتخصصات الجديدة التي تواكب سوق العمل .

وأشار أحمد على أن الألتحاق بالكليات التكنولوجية حلمه منذ أن تم فتحها وسعى لكي يتحقق ، مشيرا إلى أن الألتحاق بها نجاح كبير سيستمر في تحقيقه بالأستمرار وحتى التخرج.

الكليات التي تقبل طلاب تنسيق الدبلومات الفنية 2022

قال المجلس الأعلى للجامعات عبر موقعه الرسمي، إن تنسيق الدبلومات الفنية 2022 سيكون الكليات التالية لـ نظام الـ 3 سنوات:

كليات التجارة

كلية التربية والتربية النوعية.

كلية الزراعة

كلية السياحة والفنادق

الخدمة الاجتماعية .

كلية التمريض.

كلية الهندسة.

كلية الفنون التطبيقية.

كلية الآثار.

كلية الفنون الجميلة.

كلية التكنولوجيا والتعليم الصناعى بالجامعات المصرية وذلك وفق التوزيع الجغرافى.

خطوات تسجيل الرغبات

الدخول عبر موقع التنسيق من خلال هذا الرابط .

اختيار أيقونة تنسيق الشهادات الفنية.

تحديد نوع الدبلوم والنظام التعليمي.

كتابة بيانات الطالب الراغب في تسجيل رغباته بالتفصيل.

تدوين رقم الجلوس والرقم السري للطالب.

تسجيل 75 رغبة للطالب في إطار الكليات المتاحة له.

تحميل الأوراق المطلوبة.

الضغط على كلمة حفظ.

رابط تنسيق الدبلومات الفنية 2022

يستطيع الطلاب الحاصلين على شهادة الدبلوم الفني 2021-2022 بنظاميها التعلمي الـ (3-5) سنوات تسجيل رغباتهم في التنسيق من خلال هذا الرابط حيث يتاح لهم أماكن في كليات التربية النوعية والمعهد العالي للتمريض ومعهد السياحة والفنادق وكلية التربية بحلوان قسم التعليم الصناعي وكلية الاقتصاد المنزلي.

ويمكن للطلاب الحاصلين على الدبلوم من مدارس الثانوية الفنية نظام الـ 3 سنوات (التجارة، الصناعة، الزراعة) و خريجي مدارس الثانوية الفنية المتقدمة نظام الـ 5 سنوات والحاصلين على دبلوم السالزيان والدون بوسكو و دبلوم المجمع التكنولوجي المتكامل والحاصلين على المعاهد الفنية للتمريض والمعاهد الفنية الصحية التقدم بأوراقهم إلى مكتب التنسيق لتسجيل رغباتهم.