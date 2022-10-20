الباحثون المصريين يشاركون بـ دراسات عن تأثير التغيرات المناخية على الغذاء والزراعة والصحة بؤتمر المناخ.. والقومي للبحوث يؤكد : لدينا سيناريوهات للتنبؤ بالآثار على الإنسان والحيوان والنبات

معهد بحوث الصناعات الكيماوية: أبحاث ودراسات تخص تأثير التغيرات على الغذاء والزراعة والصحة بؤتمر المناخ

القومي للبحوث:

نسعى لايجاد حلول للمشاكل الصحية الناتجة عن التغيرات

مؤتمر المناخ فرصة للتواصل بين الوزارات والجامعات المراكز البحثية داخل وخارج مصر



أصبحت التغيرات المناخية الشغل الشاغل لجميع الجهات في مصر في الآونة الأخيرة مع قرب انطلاق مؤتمر المناخ 2022 والذي يعقد للمرة الأولى في مصر، حيث يحتل المركز القومي للبحوث مكانة هامة بين الجهات التي تصدر دراسات وتوصيات خاصة بالتغيرات المناخية استعدادا للمؤتمر وذلك في جميع المجالات والمحاور العلمية.









ومن جانبه قال الدكتور أشرف شعلان ، رئيس مركز التميز العلمي بالمركز القومي للبحوث، إن المركز قام بإجراء أبحاث ودراسات حول التغيرات المناخية في جميع المجالات والمحاور العلمية مشيرا إلى ان نتائج هذه الأبحاث تتلخص في التخفيف من حدة هذه التغيرات المناخية والاحتباس الحراري .



واضاف شعلان لموقع صدى البلد أنه حتة يمكن الحد من التغيرات المناخية يجب أن يتوقف النشاط الصناعي بهدف لتقليل الانبعاثات والممارسات الضارة للبيئة التي تكون السبب في التغيرات المناخية، كما تساعد على التكيف مع ما يطرأ م آثار لهذه التغيرات المناخية .





وأشار إلى أن وزارة التعليم العالي اتاحت للمركز الفرصة في المشاركة في مؤتمر المناخ وسنشارك بالعديد من الأبحاث التي أجريت بواسطة المعهد وقدمنا أمثلة من خلال الفاعليات، موضحا أنه لابد من أن يتم تخفيف أثار التغيرات المناخية وذلم ليس بدولة بعينها إنما في جميع انحاء العالم .



بينما قال الدكتور محمود محمد محمد عبد المجيد، الاستاذ بمعهد البحوث الزراعية، إن التغيرات المناخية ستؤثر على إنتاجية وجودة الغذاء وذلك لبعض المحاصيل الزراعية الغير تقليدية لذلك وبالتالي ذلك يدفعنا على الحد من آثارها السلبية ويؤكد أهمية إيجاد حلول مبتكرة لمواجهة هذه التغيرات.



وأضاف عبد المجيد، أن يوكد تأثير للتغيرات المناخية على الزراعه عالية الكثافة والتي هي نموذج متطور علي إنتاجية مزارع الفاكهة، وذلك تحت الظروف المناخية المعاكسة في جميع الأراضي حديثة الإستصلاح بمصر.







بينما قالت الدكتورة أمل سعد حسين، مقرر محور الصحة وعضو المجلس الوطنى للتغيرات المناخية، والعميد السابق لمعهد بحوث البيئة والتغيرات المناخية، وخبير فى الهيئة الدولية المنوطة بالتغيرات المناخية (IPCC)، إنه المركز القومي للبحوث يقدم تنوع في كافة الأبحاث والمشاريع تناولت التغيرات المناخية في مصر، مشيرا إلى أن هناك كثير من الدراسات التي سيتم المشاركة لها في مؤتمر المناخ حيث يوجد توصيات خاصة بجميع المحاور العلمية.



وأوضحت "حسين لصدى" البلد أن مصر موجوده على خريطة التغيرات المناخية حيث انها من اول الدول التي وقع على اتفاقيات بهذا الشأن، مشيرا إلى أن المؤتمر قد أعطى الفرصة للتواصل بين الوزارات والجامعات وكافة المراكز البحثية وطلاب المدارس والجامعات.



وأكدت أن المركز القومي للبحوث قد شكل لجنة برئاسة الدكتور أشرف شعلان، والتي تتناول محاور مختلفة مرتبطة بالتغيرات المناخية استعدادا لـ “مؤتمر المناخ 2022”، مشيرا إلى أن هناك سيناريوهات للتنبؤ بالآثار على الإنسان والحيوان والنبات والغذاء وغيره.

وقالت الدكتورة جوسلين يحيى صليب، القائم بأعمال عميد معهد بحوث الصناعات الكيماوية، إن الدراسات يقوم المعهد بإجراؤها تأخد وقت كبير حيث يسعى الباحثون إلى تحويلها إلى منتجات عملية في السوق المصري .



وأضافت " يحيى " لصدى البلد أنه على الرغم من وجود مجهود كبير بيذل إلى اننا نسعد بما نصل له من نتائج ، مشيرة إلى أن هناك تنسيق لعرض كافة هذه الأبحاث وغيرها كثيرا التي ستعرض في مؤتمر المناخ.