عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ملفات

الباحثون المصريين يشاركون بـ دراسات عن تأثير التغيرات المناخية على الغذاء والزراعة والصحة بؤتمر المناخ.. والقومي للبحوث يؤكد : لدينا سيناريوهات للتنبؤ بالآثار على الإنسان والحيوان والنبات

التغيرات المناخية
التغيرات المناخية

معهد بحوث الصناعات الكيماوية: أبحاث ودراسات تخص تأثير التغيرات على الغذاء والزراعة والصحة بؤتمر المناخ

القومي للبحوث:
نسعى لايجاد حلول للمشاكل الصحية الناتجة عن التغيرات 
مؤتمر المناخ فرصة للتواصل بين الوزارات والجامعات المراكز البحثية داخل وخارج مصر
 

 

أصبحت التغيرات المناخية الشغل الشاغل لجميع الجهات في مصر في الآونة الأخيرة مع قرب انطلاق مؤتمر المناخ 2022 والذي يعقد للمرة الأولى في مصر، حيث يحتل المركز القومي للبحوث مكانة هامة بين الجهات التي تصدر دراسات وتوصيات خاصة بالتغيرات المناخية استعدادا للمؤتمر وذلك في جميع المجالات والمحاور العلمية.


 

txt

وزير التعليم العالي يناقش الخطط المستقبلية للهيئة المصرية للتدريب الإلزامي للأطباء

txt

التعليم العالي: تدريب طلاب جامعة 6 أكتوبر داخل المصانع وإتاحة إمكانية توظيفهم


 

ومن جانبه قال الدكتور أشرف شعلان ، رئيس مركز التميز العلمي بالمركز القومي للبحوث، إن المركز قام بإجراء أبحاث ودراسات حول التغيرات المناخية في جميع المجالات والمحاور العلمية مشيرا إلى ان نتائج هذه الأبحاث تتلخص في التخفيف من حدة هذه التغيرات المناخية والاحتباس الحراري .
 

واضاف شعلان لموقع صدى البلد أنه حتة يمكن الحد من التغيرات المناخية يجب أن يتوقف النشاط الصناعي بهدف لتقليل الانبعاثات والممارسات الضارة للبيئة التي تكون  السبب في التغيرات المناخية، كما تساعد على التكيف مع ما يطرأ م آثار لهذه التغيرات المناخية .

 

وأشار إلى أن وزارة التعليم العالي اتاحت للمركز الفرصة في المشاركة في مؤتمر المناخ وسنشارك بالعديد من الأبحاث التي أجريت بواسطة المعهد وقدمنا أمثلة من خلال الفاعليات، موضحا أنه لابد من أن يتم تخفيف أثار التغيرات المناخية وذلم ليس بدولة بعينها إنما في جميع انحاء العالم .
 

بينما قال الدكتور محمود محمد محمد عبد المجيد، الاستاذ بمعهد البحوث الزراعية، إن التغيرات المناخية ستؤثر على إنتاجية وجودة الغذاء وذلك لبعض المحاصيل الزراعية الغير تقليدية لذلك وبالتالي ذلك يدفعنا على الحد من آثارها السلبية ويؤكد أهمية إيجاد حلول مبتكرة لمواجهة هذه التغيرات. 
 

 

وأضاف عبد المجيد، أن يوكد تأثير للتغيرات المناخية على الزراعه عالية الكثافة والتي هي نموذج متطور علي إنتاجية مزارع  الفاكهة، وذلك تحت الظروف المناخية المعاكسة في جميع الأراضي حديثة الإستصلاح بمصر.


 

بينما قالت الدكتورة أمل سعد حسين، مقرر محور الصحة وعضو المجلس الوطنى للتغيرات المناخية، والعميد السابق لمعهد بحوث البيئة والتغيرات المناخية، وخبير فى الهيئة الدولية المنوطة بالتغيرات المناخية (IPCC)، إنه المركز القومي للبحوث يقدم تنوع في كافة الأبحاث والمشاريع تناولت التغيرات المناخية في مصر، مشيرا إلى أن هناك كثير من الدراسات التي سيتم المشاركة لها في مؤتمر المناخ حيث يوجد توصيات خاصة بجميع المحاور العلمية.
 

وأوضحت "حسين لصدى" البلد أن مصر موجوده على خريطة التغيرات المناخية حيث انها من اول الدول التي وقع على اتفاقيات بهذا الشأن، مشيرا إلى أن المؤتمر قد أعطى الفرصة للتواصل بين الوزارات والجامعات وكافة المراكز البحثية وطلاب المدارس والجامعات.
 

وأكدت أن المركز القومي للبحوث قد شكل لجنة برئاسة الدكتور أشرف شعلان، والتي تتناول محاور مختلفة مرتبطة بالتغيرات المناخية استعدادا لـ “مؤتمر المناخ 2022”، مشيرا إلى أن هناك سيناريوهات للتنبؤ بالآثار على الإنسان والحيوان والنبات والغذاء وغيره.
 وقالت الدكتورة جوسلين يحيى صليب، القائم بأعمال عميد معهد بحوث الصناعات الكيماوية، إن الدراسات يقوم المعهد بإجراؤها تأخد وقت كبير حيث يسعى الباحثون إلى تحويلها إلى منتجات عملية في السوق المصري .
 

وأضافت " يحيى " لصدى البلد أنه على الرغم من وجود مجهود كبير بيذل إلى اننا نسعد بما نصل له من نتائج ، مشيرة إلى أن هناك تنسيق لعرض كافة هذه الأبحاث وغيرها كثيرا التي ستعرض في مؤتمر المناخ.

وزارة التعليم العالى وزارة الصحة والسكان التعليم العالي وزارة التعليم التغيرات المناخية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار جديد من كولر.. شوبير يكشف مفاجأة في تدريبات الأهلي اليوم

أسبوع حزين على الذهب.. الأصفر يسقط بقوة وهذا سعر عيار 21 الآن

بسبب تورتة .. خبيرة تكشف مفاجأة عن أزمة شيرين عبد الوهاب

خدرني وجردني من ملابسي.. سيدة تتهم طبيب نساء شهير بالإعتداء عليها في القاهرة

مات الجدع.. رعب في بولاق الدكرور بعد إنهاء حياة خالد على يد 6 بلطجية|القصة الكاملة

بالأسماء.. نجم الأهلي يفجر مفاجأة: رحيل 3 لاعبين كبار عن الأحمر

الجزيرة المعزولة في المنوفية.. الفيضان يحاصر «أبو داود».. والمحافظ: إجراءات عاجلة لإنقاذ الأهالي

قرار عاجل ضد نجم الأهلي وتحذير شديد اللهجة لعبد القادر.. فيديو

موضوعات متعلقة

مؤتمر المناخ .. أكاديمية البحث العلمي : تسخير كل جهودها بالتعاون مع كل الجهات المعنية للتعامل مع القضايا.. والقومي للبحوث: اهتمام كبير لمواجهة آثارها

مشاركة فعالة من القومي للبحوث في الاستعداد لمؤتمر المناخ.. إقامة ورش عمل حول دور البحث العلمى في حماية البيئة من التغيرات المناخية

فتح 7 جامعات تكنولوجية جديدة بالعام الدراسي المقبل.. التعليم العالي: بمثابة مسار جديد للمنظومة في مصر.. و80% من المقبولين بها دبلومات.. والطلاب: ستؤهلنا لسوق العمل

التعليم العالي: لم نستقبل مطالب بفتح تنسيق المرحلة الاولى وفرص متاحة بالجامعات الخاصة والأهلية

اللمسات الأخيرة لاستقبال الطلاب لأداء اختبارات القدرات إلكترونيا.. التعليم العالي: الجامعات استعدت تماما.. وممنوع الدخول دون تلقي لقاح كورونا والإجراءات الاحترازية

بعد تقدمه في المؤشرات الدولية.. معهد علوم البحار يستعد لمؤتمر المناخ بمشاركة قوية.. والتعليم العالي: النشر العلمي والمشروعات البحثية تؤكد سياسة الوزارة الخاصة بخدمة المجتمع المصري

بعد توصيات الرئيس السيسي بميكنة الاختبارات لمواجهة الغش.. الجامعات تعقد امتحانات منتصف ونهاية الفصل الدراسي الثاني إلكترونيًا لـ729 ألف طالب

التعليم العالي: ميكنة الاختبارات تحسم مدى استيعاب الطلاب للمادة

ترشيحاتنا

لبستني قميص نوم وصورتني .. اعترافات الطفل ضحية هتك العرض بالجيزة

وسائل مساعدة لقائد السيارة.. كيف تؤدي الثقة الزائدة في التكنولوجيا لـ «كارثة»؟

مفاجأة كولر للزمالك في السوبر.. هذه الورقة قد تقلب الموازين

بعد استقالتها.. مدفيديف ساخرا: امنحوا تراس جائزة نوبل لأسرع انهيار اقتصادي

زواج بدأ بشهامة وانتهى بالموت.. تفاصيل صادمة لقضية قتل على شاطئ الإسكندرية

إعادة تفعيل اللجنة المشتركة بين السياحة والشباب والرياضة لتعزيز اجتذاب الأجانب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كارثة.. استخدام الهاتف بهذه الطريقة يعرضك لمخاطر الإصابة بالأورام السرطانية

بعد تصدرها التريند.. شاهد| صورة تكشف خسارة دنيا سمير غانم للوزن

كاش مايوه.. داليا البحيري تتألق على البحر | شاهد

قائد القوات البحرية: لدينا إمكانيات متطورة لحماية الثروات البحرية المصرية

فيديو

إضراب واشتباكات ... ماذا يحدث بالقدس بعد استشهاد عدي التميمي | فيديو

"بغير عليها".. ماذا قال محمد سامي عن زوجته مي عمر؟ |"فيديوجراف"

قائد القوات البحرية: لدينا إمكانيات متطورة لحماية الثروات البحرية المصرية

صابونة محمد رمضان بـ55 ألف جنيه.. أغرب وأغلى 26 شيئا ذهبيا بالعالم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

قمة المناخ في ضيافة مصر

محمود خليل

التراجع للأمام !

المستشار أسـامة الصعيدي

الثقافة التأمينية والإذعان لشركات التأمين

إلهام أبو الفتح

كواليس الحفل الأسطوري في الأقصر

نهال علام

شاهدت لك

عصام الدين جاد

الهالة السعيدة والسوداء

هند عصام

أمنحتب الأول.. حبيب العمال

د نورهان موسى

الذكاء الاصطناعي وإعادة تشكيل حقوق الملكية الفكرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ