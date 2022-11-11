الإيسيسكو: COP 27 له مردود مؤثر في تغير المناخ

أشادت بالتنظيم

أشاد الدكتور سالم المالك مدير عام منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة «الإيسيسكو» ، بتنظيم مصر لقمة المناخ كوب 27.



وقال سالم المالك، في حوار مع الإعلامية داليا أشرف، مقدمة برنامج 8 الصبح، المذاع عبر قناة دي إم سي، صباح اليوم الجمعة، إن مصر تقدم تنظيم في غاية الروعة في قمة المناخ الحالية، والتنظيم فوق الرائع، والمنطقتان الخضراء والزرقاء تم عملهما بعناية فائقة.

هذا المؤتمر ناجح



وأضاف الدكتور سالم المالك مدير عام منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة «الإيسيسكو»، أن هذا المؤتمر ناجح، وسيكون له مردود إيجابي ومؤثر على موضوع تغير المناخ.









