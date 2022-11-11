نجوم الفن يدعمون دنيا سمير غانم ويشاهدون أنستونا بصحبة رامي رضوان

حرص عدد كبير من نجوم الفن على دعم الفنانة دنيا سمير غانم بحضور العرض المسرحي أنستونا والذي تقدمه دنيا على مسرح جامعة مصر.



وتقدم مخرج العمل خالد جلال بالشكر للنجوم الذين حرصوا على الحضور وكان على رأسهم هشام ماجد وكريم فهمي وشريف نجيب .



ومن جانبه عبر كريم فهمي عن سعادته بالعرض خاصة الفقرات الاستعراضية، فيما أكد الفنان هشام ماجد على ضرورة ذهاب الجميع لمشاهدة العرض من أجل الاستمتاع به على حد تعبيره.





أبطال المسرحية

وقدمت دنيا سمير غانم عرضا مسرحيا مليئا بالأحداث الكوميدية والغناء والاستعراضات بعد فترة تحضيرات دامت حوالي شهرين وسط حفاوة وإعجاب من جميع الحاضرين.

يشارك في بطولة مسرحية آنستونا مع دنيا سمير غانم كل من كريم عفيفي، بيومي فؤاد، سامي مغاوري، مريم السكري، عمرو عبد العزيز، ألحان المهدي، وهي من تأليف كريم سامي وأحمد عبدالوهاب ومن إخراج خالد جلال.

تدور أحداث قصة مسرحية آنستونا حول فتاة من منطقة شعبية تحلم بالشهرة، ويكتشفها أحد الأشخاص الذي يمهد لها طريق النجومية، وتقدم خلالها دنيا سمير غانم عدد من الاستعراضات والأغاني من كلمات أيمن بهجت قمر وألحان عمرو مصطفى.