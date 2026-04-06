طهران تحت النار.. غارات جوية إسرائيلية تقصف مواقع إيرانية استراتيجية

أعلن جيش الاحتلال أن سلاح الجو الإسرائيلي نفّذ قبل قليل موجة غارات جوية واسعة النطاق على طهران ومناطق أخرى في إيران.

وأفاد جيش الاحتلال الإسرائيلي بأن الغارات استهدفت مواقع تابعة للنظام الإيراني، بحسب ما أفادت به صحيفة تايمز أوف إسرائيل.

وسيتم تقديم تفاصيل إضافية حول الأهداف لاحقاً، بحسب الجيش الإسرائيلي.

وكانت إيران قد أعلنت في وقت سابق عن استهداف مصنع للبتروكيماويات قرب شيراز في غارة جوية.

وفي وقت سابق من يوم الاثنين، أعلن الجيش الإسرئيلي اعتراض نظام الدفاع الجوي العديد من الطائرات المسيرة التي تسللت من اليمن إلى منطقة إيلات بالجنوب .

وذكر الجيش الإسرائيلي في بيان بثته صحيفة تايمز أوف إسرائيل أن بعض الطائرات قد تم اعتراضها فقدت الاتصال مع الآخرين، مما يشير إلى أنها قد تحطمت في مكان ما .

ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار في الهجوم حتى الآن.