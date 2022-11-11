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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

خلال كأس العالم 2022

وصفته بالتاريخي.. أمريكا تشيد بقرار تسيير رحلات جوية مباشرة بين قطر وإسرائيل

أرشيفية
أرشيفية

هنأت الولايات المتحدة الأمريكية، إسرائيل وقطر والاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" على قرار تشغيل رحلات جوية مباشرة بين إسرائيل وقطر خلال فترة كأس العالم 2022.

وقالت الخارجية الأمريكية، في بيان، إن هذا القرار يعتبر تطورا تاريخيا وخطوة مهمة تحمل أيضا آمالا كبيرة لتعزيز العلاقات بين الأفراد والعلاقات الاقتصادية.

وأضافت أنها ترحب بهذه الخطوة التي ستفيد مشجعي كرة القدم الإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء.

وأشارت إلى أن قطر كان قد تعهدت بأن الجميع مرحب بهم في كأس العالم.

وأكدت أن قطر وإسرائيل شريكان مقربان للولايات المتحدة، مشيدة بروحهما الرياضية التي أظهرتها مع هذا التطور المهم.
 

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وحذر مسؤول قطري كبير، أمس، إسرائيل، من مغبة أي تصعيد في قطاع غزة أو القدس، أو الضفة الغربية، خلال فترة كأس العالم، وذلك بعد أن سمحت الدوحة لتل أبيب بتسيير رحلات جوية مباشرة إليها لأول مرة.

وذكرت القناة السابعة الإسرائيلية، أن مسؤولا كبيرا في قطر، حذر من أن أي تصعيد إسرائيلي في القدس أو الضفة الغربية، أو قطاع غزة، خلال فترة كأس العالم لكرة القدم، سيعرض الاتفاقات مع إسرائيل للخطر فيما يخص الرحلات الجوية.

 

قطر إسرائيل رحلات جوية كأس العالم أمريكا

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