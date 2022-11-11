عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

فيسكر تبدأ عمليات تسليم سياراتها ببرامج سلامة ناقصة

فيسكر أوشن
فيسكر أوشن

 

ظل الرئيس التنفيذي لـ "فيسكر موتورز" الأمريكية، هنري  فيسكر  يؤكد منذ فترة أن تسليم السيارات الجديدة للعملاء سيتم وفقا لجدول زمني محدد ومنضبط وفي الميعاد بلا أي تأخير.

كما حرص "هنري فيسكر" على إبقاء وسائل الإعلام المختلفة على معرفة بكل خطوات الشركة الناشئة المتخصصة في المركبات الكهربائية، وموعد دخول فيسكر أوشن الكهربائية لخطوط الإنتاج الجماهيري ليؤكد أن الشركة على المسار الصحيح ولكن ما لم يقله أن تسليم طراز Ocean EV الـ SUV للعملاء سيكون مع ميزات رئيسية مفقودة ، ومعظمها متعلق بالسلامة والأمن.

نظرًا لأن Fisker ما زالت تحبو أولى خطواتها في السوق، فإن إبقاء أصحاب الحجوزات ووسائل الإعلام سعداء ولديهم شعور بالرضا عن الشركة الوليدة من خلال الالتزام بالجداول الزمنية أمر بالغ الأهمية، لا تتحمل Fisker في هذه المرحلة تشويه سمعتها بسبب التأخيرات الطويلة.

فيسكر أوشن الـ SUV تدخل مرحلة الإنتاج التجاري في 17 نوفمبر بالنمسا

مسؤولا لتطوير السيارات الكهربائية.. فيسكر تضم المدير التنفيذي السابق لـ BMW إلى فريقها

رغم ذلك معظم شركات صناعة السيارات تتعامل حاليًا مع تأخير موعد تسليم السيارات للعملاء، خاصة فيما يتعلق بمنتجاتها المكهربة، والأكثر من ذلك أن بعض العلامات التجارية الكبيرة والشهيرة مثل فورد و فولكس فاجن اضطرت في وقت من الأوقات إلى تسليم سيارات بها أجزاء أو ميزات معينة مفقودة مؤقتًا أو تمت إزالتها تمامًا، بسبب عدم وجود أشباه موصلات كافية تدعم هذه الميزة وهو النقص العالمي الذي عانت منه كل الشركات منذ انتشار وباء كوفيد 19.

على أي حال ، أعلنت فيسكر إن إنتاج Ocean سيبدأ رسميًا الأسبوع المقبل ، تحديدا بتاريخ 17 نوفمبر 2022 ، في مصنع تجميع Magna Steyr في النمسا. سيصل إصدار فيسكر أوشن  One للعملاء ببعض الميزات المفقودة مثل  مراقبة النقطة العمياء ، ومساعدة الحفاظ على الحارة، ومع ذلك ، تقول "فيسكر" إنها ستضيف الميزات قريبًا جدًا ، في أوائل عام 2023، أما الميزات الأقل أهمية أو الثانوية ، مثل التحكم في السرعة ، ومساعدة الثبات في الحارة المرورية، لن تأتي حتى أواخر عام 2023 على أقل تقدير.

agna Steyr فيسكر فيسكر أوشن فيسكر أوشن One Ocean نوفمبر وباء كوفيد أشباه موصلات Fisker هنري فيسكر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدولار يهبط بقوة لأول مرة منذ شهور عالميا| وهذا سعره مقابل الجنيه الآن

العامري فاروق يزف بشرى سارة لجماهير الأهلي

اشتري دلوقتي الجرام يبدأ من 815 جنيها .. مفاجأة قوية في أسعار الذهب الآن

خلي بالك من أولادك .. تحذير شديد من مرض منتشر بالمدارس

أمطار رعدية ونشاط بالرياح.. الأرصاد تُحذر من طقس الساعات المقبلة| تفاصيل

هدوء وسيولة مرورية بشوارع السويس.. صور

سألته سؤالا واحدا.. من السيدة التي تحدث معها الرئيس خلال جولة الدراجات؟

كولر يمنح الأهلي الضوء الأخضر لتجديد عقد نجم الفريق

موضوعات متعلقة

بي ام دبليو تتعهد بتقديم سيارات مدمجة رخيصة الثمن بعد تحولها لكهربائية بالكامل

كيا توقف إنتاج هذه السيارة فى بريطانيا.. تفاصيل

تركت مرسيدس مايباخ من أجلها.. شاهد| كيم كارداشيان في سيارة كاديلاك إسكاليد

الاتحاد الدولي للسيارات يلجأ إلى الذكاء الاصطناعي لإلغاء التعليقات المسيئة

تحديثات أسرع وجيل جديد.. تومتوم المنافس الجديد لـ جوجل مابس

انفراجة في أزمة أشباه الموصلات.. سامسونج تعالج الصداع المزمن بقطاع  السيارات

وسط مخاوف من التجار .. هوندا تغير طريقة بيعها للسيارات بعد تحالفها مع سوني

ميلاد جديد لـ "تويوتا بريوس" موديل 2023 يوم 16 نوفمبر

ترشيحاتنا

أردوغان: تركيا تنتظر الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي منذ 52 عاما

مونديال 2022.. سويسرا تسعى لتخطي عقبة الدور ربع النهائي

روسيا تكشف عن سيناريوهين لإنهاء الحرب في أوكرانيا

لمدة شهر.. أسباب الغلق الكلي لميدان سفنكس والتحويلات المرورية

رسميا.. ساديو ماني على رأس قائمة السنغال لكأس العالم 2022

عيد ميلاده 62 .. أبرز المحطات في حياة كولر مدرب النادي الأهلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

11/11 اليوم العالمي للسناجل.. مميزات غير متوقعة لحياة العزوبية

بفستان أنيق.. شقيقة محمد رمضان تثير الجدل بهذه الإطلالة| شاهد

بشرى سارة لجمهور أسود التيرانجا.. ساديو ماني يقود السنغال في كأس العالم بقطر

القضاء على بؤرة إرهابية في ختام فعاليات التدريب المصري الأردني العقبة 7

فيديو

القضاء على بؤرة إرهابية في ختام فعاليات التدريب المصري الأردني العقبة 7

وفد الإمارات بـCop27.. حور أهلي تتحدث عن تفاصيل المشاريع المناخية لدولتها

عنيفة أوى.. تعرف على رد فعل رضوى الشربيني تجاه رجل حاول معاكستها/فيديو جراف

وقع في المنور .. مفاجآت صادمة في حادث حازم الحديدي | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

6 إجراءات لإنقاذ كوكبنا

محمود جلال

دور الملكية الفكرية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية

نهال علام

شرم الشيخ

د. ماريان جرجس

من شرم الشيخ.. تستغيث الأرض !

نسرين حجاج

التصحر والجفاف.. أزمات تواجه مؤتمر المناخ

المستشار أسـامة الصعيدي

مصر في القمة يا دعاة التخريب

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان "9"

كريمة أبو العينين

لأنها مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ