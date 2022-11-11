فيسكر تبدأ عمليات تسليم سياراتها ببرامج سلامة ناقصة

ظل الرئيس التنفيذي لـ "فيسكر موتورز" الأمريكية، هنري فيسكر يؤكد منذ فترة أن تسليم السيارات الجديدة للعملاء سيتم وفقا لجدول زمني محدد ومنضبط وفي الميعاد بلا أي تأخير.

كما حرص "هنري فيسكر" على إبقاء وسائل الإعلام المختلفة على معرفة بكل خطوات الشركة الناشئة المتخصصة في المركبات الكهربائية، وموعد دخول فيسكر أوشن الكهربائية لخطوط الإنتاج الجماهيري ليؤكد أن الشركة على المسار الصحيح ولكن ما لم يقله أن تسليم طراز Ocean EV الـ SUV للعملاء سيكون مع ميزات رئيسية مفقودة ، ومعظمها متعلق بالسلامة والأمن.

نظرًا لأن Fisker ما زالت تحبو أولى خطواتها في السوق، فإن إبقاء أصحاب الحجوزات ووسائل الإعلام سعداء ولديهم شعور بالرضا عن الشركة الوليدة من خلال الالتزام بالجداول الزمنية أمر بالغ الأهمية، لا تتحمل Fisker في هذه المرحلة تشويه سمعتها بسبب التأخيرات الطويلة.

رغم ذلك معظم شركات صناعة السيارات تتعامل حاليًا مع تأخير موعد تسليم السيارات للعملاء، خاصة فيما يتعلق بمنتجاتها المكهربة، والأكثر من ذلك أن بعض العلامات التجارية الكبيرة والشهيرة مثل فورد و فولكس فاجن اضطرت في وقت من الأوقات إلى تسليم سيارات بها أجزاء أو ميزات معينة مفقودة مؤقتًا أو تمت إزالتها تمامًا، بسبب عدم وجود أشباه موصلات كافية تدعم هذه الميزة وهو النقص العالمي الذي عانت منه كل الشركات منذ انتشار وباء كوفيد 19.

على أي حال ، أعلنت فيسكر إن إنتاج Ocean سيبدأ رسميًا الأسبوع المقبل ، تحديدا بتاريخ 17 نوفمبر 2022 ، في مصنع تجميع Magna Steyr في النمسا. سيصل إصدار فيسكر أوشن One للعملاء ببعض الميزات المفقودة مثل مراقبة النقطة العمياء ، ومساعدة الحفاظ على الحارة، ومع ذلك ، تقول "فيسكر" إنها ستضيف الميزات قريبًا جدًا ، في أوائل عام 2023، أما الميزات الأقل أهمية أو الثانوية ، مثل التحكم في السرعة ، ومساعدة الثبات في الحارة المرورية، لن تأتي حتى أواخر عام 2023 على أقل تقدير.