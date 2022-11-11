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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

3 ملايين دولار .. مهاجم جديد يدخل على رادار الأهلي

الأهلي
الأهلي

أعلن فرج عامر، رئيس مجلس إدارة نادي سموحة السابق، أن النادى الأهلى يسعى للتعاقد مع ڤوڤانا  لاعب ساحل العاج ، بعد أن خفض ناديه النرويجي مطالبه المالية إلى 3 ملايين دولار. 

وكتب فرج عامر “ ڤوڤانا  لاعب ساحل العاج الناشئ الدولي  ، ناديه النرويجي خفض مطالبه المالية الي 3 مليون دولار والاهلي يسعي للتعاقد معه ولكن يتمسك بدفع مليون وخمسمائة دولار فقط ،وسط مخاوف من اهتمام اندية خليجية واخري أوروبية ترغب في شراء اللاعب ”. 

وزف فرج عامر، رئيس مجلس إدارة نادي سموحة السابق، بشرى سارة لجماهير النادي الاهلى بشأن إنشاء استاد الأهلى في الشيخ زايد.

وكتب فرج عامر عبر فيسبوك: “الأهلي مهتم جدا بالانتهاء من التعاقد علي بناء استاد الأهلي، مجلس إدارة النادي الأهلي يري أن استاد الأهلي نقلة نوعية جديدة وحلم كبير طال انتظارة ويتطلع إلى مكاسب بالجملة مالية ورياضية وتاريخية”. 

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