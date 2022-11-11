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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الداخلية تستقبل رجال الشرطة الحاصلين على ميداليات ببطولة العالم لكمال الأجسام

وزارة الداخلية
وزارة الداخلية

شارك عدد من ممثلى اتحاد الشرطة الرياضى فى بعثة المنتخب القومى ببطولة العالم لكمال الأجسام والتى أُقيمت فعالياتها بدولة إسبانيا خلال الفترة من 1/11/2022 حتى 16/11/2022 وبمشاركة 4500 لاعب يمثلون 80 دولة  .

حيث حصل كل من (العميد أحمد سامى أحمد السيد " مدير إدارة التدريب بالإدارة العامة لاتحاد الشرطة الرياضى ") على المركز الأول فى بطولات (الكلاسيك فيزيك أساتذة "الميدالية الذهبية" - الكلاسيك فيزيك رجال "الميدالية الذهبية" – "الميدالية الذهبية" للقب بطل أبطال العالم فى فئته ) .

     

و(أمين الشرطة / محمد عبدالمحسن حسن نوفل)  على المركز الثالث والميدالية البرونزية فى كمال الأجسام للأساتذة. 

و(موظف مدنى/ السيد السيد محمود السيد) على المركز الثانى والميدالية الفضية فى كمال الأجسام للأساتذة .. وجميعهم ممثلي (نادى اتحاد الشرطة الرياضى) .

          

و قام وفد من وزارة الداخلية باستقبال أبطالها من رجال الشرطة ، حال عودتهم للبلاد ،حيث نقلوا لهم تهنئة السيد وزير الداخلية وتمنيات سيادته لهم بدوام التفوق لتعلوا بجهودهم وإنجازاتهم راية البلاد دوماً فى شتى المحافل الرياضية وليكونوا على عهدهم خير حفظة للأمن وخير ممثلين لرسالته السامية.. يأتى ذلك فى إطار حرص الوزارة على تكريم وتقدير جهود أبنائها لحصولهم على المراكز الأولى خلال المشاركة فى البطولات.

وذلك إيماناً من وزارة الداخلية بأهمية الرياضة باعتبارها عنصر جوهرى فى عمليات الإعداد البدنى والذهني والنفسي لرجل الشرطة فقد ارتكزت السياسات الأمنية على تكريس الأسلوب العلمى فى تنمية المهارات الرياضية لدى العنصر البشرى الأمنى ، بما يُسهم فى تحقيق الارتقاء بالأداء والكفاءة فى تنفيذ المهام .. وفى هذا الإطار تحرص الوزارة على تشجيع المواهب فى شتى الألعاب الرياضية وتوفير البيئة المناسبة لحصد البطولات فى مختلف المحافل الرياضية المحلية والإقليمية والدولية . 

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