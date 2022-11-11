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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

كان عايز يتجوز عليها ورفضت.. أجبر زوجته على توقيع إيصالات أمانة

ضرب ارشيفية
ضرب ارشيفية


أحال المحامي العام الأول لنيابة جنوب الجيزة المتهم بإكراه زوجته على توقيع إيصالات أمانة  والتعدي عليها بالقوة إلى محكمة الجنايات.

 

نص اعترافات المجني عليها :

 
س: ما تفصيلات ما حدث تحديدا ؟
ج: هو اللي حصل ان حصل خلافات بینی وبین جوزی علشان بيقولى انا هتجوز عليكي فانا قولتله اتجوز بس تدينى كل حقوق فقالی ماشی بس تمضيلى على الثلاث ايصالات امانة دول فقولتله انا مش همضى على حاجه فقالی انتى هتمضى غصب عنك فانا خفت منه علشان كان بيضرب، فمضيت وبصمت غصب عنى وفضلت عنده في البيت حوالي شهرين بعد ما مضيت مرضيش يوديني عند
بيت ابويا وبعد الشهرين دول سابني وروحت عند بيت ابويا وحكتله على اللي حصل
وعملنا محضر وده كل اللي حصل.
 

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س: متى واين حدث ذلك ؟
ج: الكلام ده حصل في بيتنا اطفيح جيزة
س: من كان برفقتك انذاك ؟
ج: كنت انا وهو بس
س: ما هي صلتك وعلاقتك بالمدعو وهل من ثمة خلافات فيما بينكم ؟
ج: هو يبقى جوزى وفى خلافات زوجيه
س: وما هي طبيعة تلك الخلافات ومنذ متى نشأت ؟
ج: هي خلافات زوجيه علشان كان عايز يتجوز
س: وهل ترتقى تلك الخلافات الى حدوث ذلك ؟
ج: ايوه
س: وما هي كيفية ارتكاب المتهم لتلك الواقعة؟
ج: كان دايما في خلافات بينى وبين جوزی بيقولى انا هتجوز علیکی فانا قولتله اتجوز بس تدينى كل حقوق فقالي ماشي بص تمضيلى على الثلاث ايصالات منه دول فقولتله انا مش همضى على حاجه فقالي انتى هتمضى غصب عنك فانا خفت منه علشان كان بيضرب فيا فمضيت وبصمت غصب عنى وفضلت عنده في البيت حوالي شهرين بعد ما مضيت مرضيش يوديني عند بيت ابويا وبعد الشهرين دول سابني وروحت عند بيت ابويا وحكتله على اللي حصل
س: وهل كان بحوزة المتهم ثمة أسلحة ظاهرة أو مخبأة آنذاك ؟
ج: لا بس هوكان بيضربني في ضهرى بايده وانا كنت تعبانه
س: وهل من ثمة إكراه وقع عليك ؟
ج: أيوة
س: ما مظاهر ذلك الإكراه؟
ج: هو قعد يضرب فيا بايده على ضهري علشان امضى غصب عنى على الايصالات
دی

جاء بأمر الإحالة أنه بدائرة مركز شرطة اطفيح بمحافظة الجيزة عاشر المتهم المجني عليها بالقوة والتهديد سندات مثبتة لدين " ثلاثة إيصالات أمانة" في حق المجني عليها  بأن أعتدى عليها بالضرب على إثر الخلاف المستعر بينهما فتمكن بتلك الوسيلة القسرية من إكراهها علي التوقيع والبصم على تلك السندات.
 

خلافات الجيزة اغتصاب زوجته زوج السندات الخلافات إيصالات أمانة توقيع إيصالات جيزة

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