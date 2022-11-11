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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قضية تجسس خطيرة تضرب دولة أوروبية .. اكتشاف عميلين للمخابرات الروسية

الجاسوسان عملا لصالح
الجاسوسان عملا لصالح روسيا

أعلنت دولة أوروبية عن اكتشافها لقضية تجسس خطيرة، كانت بطلتها المخابرات الروسية التي جندت عميلين للعمل لصالحها.


وحول تفاصيل قصية التجسس، تحدث المدعي العام السويدي بير ليندكفيست، اليوم الجمعة، وقال إنهم في السويد اكتشفوا أمر الجاسوسين، اللذين عملا لصالح المخابرات  الروسية، و فق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.


وذكر المدعي العام في الدولة الأوروبية، أنه جرى اعتقال الجاسوسين، وجرى توجيه تهمة التجسس لهما.


والجاسوسان، هما شقيقين سويديين، يشتبه في أنهما قاما  بالتجسس والعمل السري مع  المخابرات العسكرية الروسية خلال عشر سنوات، من  بين  2011 إلى2021.


وذكر المدعي العام السويدي بير ليندكفيست، بان  أحدهما كان رجل مخابرات سابق في المخابرات السويدية.

وقال المدعي العام  ليندكفيست  حول قضية التجسس، أن  " المعلومات التي حصل عليها الجاسوسان، تضر بالأمن القومي السويدي".

ولفت إلى أن الجاسوسان، هما الشقيقان،  بايام كيا (35 عاما) وبيمان كيا (42 عاما)،  وهما من أصل إيراني.

ويواجه الشقيقان إمكانية الحكم عليهما بالسجن المؤبد مدى الحياة، وذلك، نظرًا، لأن ما قاما به خلال عشر سنوات، يهدد الأمن القومي للسويد، وفق ما ذكر وزير الدفاع السويدي بول يونسون.

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