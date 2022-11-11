فلسطين.. 60 ألفا يؤدون صلاة الجمعة بالمسجد الأقصى

أدى عشرات الآلاف من المواطنين الفلسطينيين، صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك بفلسطين ، رغم الإجراءات التي تفرضها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على أبواب البلدة القديمة ومداخلها في القدس المحتلة.

وقدرت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس أعداد المصلين في الأقصى بنحو 60 ألف شخص، من محافظات الضفة، بما فيها القدس، وداخل أراضي عام 48.

وانتشرت قوات الاحتلال في شوارع المدينة ومحيط المسجد الأقصى، وتمركزت عند بواباته، وأوقفت المصلين ودققت في بطاقاتهم الشخصية، ومنعت العشرات من دخوله، واعتقلت شابا قرب باب حطة، بعد الاعتداء عليه، واقتادته إلى أحد مراكزها في المدينة.

وكان آلاف الفلسطينيين أدوا صلاة الفجر في رحاب المسجد الأقصى، تلبية لدعوات مقدسية للحشد والمشاركة الواسعة في صلاة الفجر وصلاة الجمعة ، وشد الرحال إليه وتكثيف التواجد فيه، دفاعا عنه في وجه مخططات الاحتلال التهويدية.