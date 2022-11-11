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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

العلامة الرمادية.. تويتر تفرض شرطا مهما لتوثيق الحسابات

تويتر
تويتر

بدأت شركة تويتر Twitter، رسميا في إدراج ميزة توثيق الحسابات على منصتها، والتي يستطيع من خلالها أي مستخدم الحصول على علامة التحقق الرسمية باللون الرمادي مقابل دفع اشتراك شهري بقيمة 7.99 دولارات.

وبحسب ما ذكره موقع "mashable"، أطلقت شركة تويتر خدمة الاشتراك المدفوعة تويتر بلو Twitter Blue، بشكل رسمي يوم الأربعاء الماضي، والتي ستمنح المشتركين حصريا علامة التوثيق ولكنها اشترطت أنها لن تمنح العلامة الزرقاء للحسابات التي تم إنشائها حديثا على المنصة.

 

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تويتر تفرض شرطا مهما لتوثيق الحسابات

واشترطت عملاقة التدوينات المصغرة قائلة: إن أي حساب تم إنشاؤه اعتبارا من 9 نوفمبر الجاري لن يتمكن من الاشتراك في خدمة Twitter Blue في الوقت الراهن".

ويأتي طرح علامة التوثيق الزرقاء وفقا لرؤية الرئيس التنفيذي الجديد للشركة، إيلون ماسك Elon Musk، والذي أعطى الضوء الأخضر رسميا لإطلاق ميزة الاشتراك Twitter Blue الجديد بقيمة 8 دولارات.

ولكنه قام بإلغاء عبارة التوثيق الجديدة في وقتا لاحقا، قائلا في تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر: "إنه ألغى عبارة التصنيف  Official، التي ظهرت أسفل أسماء بعض الحسابات البارزة على الموقع".

وأوضح إيلون ماسك، في تغريدة أخرى له قائلا: "يرجى ملاحظة أن تويتر ستفعل الكثير من الأشياء الغبية خلال الأشهر المقبلة،سنبقي على ما يصلح ونغير ما لا يصلح".

ويشار إلى أن عبارة "Official"، هي شارة "التحقق الرسمية" تمنحها تويتر بلون رمادي أسفل أسماء الحسابات البارزة مثل العلامات التجارية والمشاهير والحسابات الحكومية وشركاء الأعمال ووسائل الإعلام الرئيسية والناشرين وبعض الشخصيات العامة.

بينما استخدمت تويتر في السابق علامة توثيق الحسابات الزرقاء، والتي تظهر بجوار أسماء بعض مستخدمي المنصة، كي تدل أن هذه الحسابات موثقة، ولإخطار المستخدمين أن هوية صاحب الحساب موثقة من قبل شركة تويتر مباشرة للمساعدة في التمييز بين حسابات الحقيقية و المزيفة.

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