ازاى تتعامل مع الشخص الغيور.. متى تتجاهل ومتى تواجه؟

يعانى الشخص الغيور من الشعور بالنقص وفقدان أشياء موجودة مع غيره ولا يرى المميزات والأشياء الإيجابية فى حياته.

ويتعامل الشخص الغيور بمنتهى القسوة مع غيره خاصة من يرغب فى الحصول على نجاحتهم أو ممتلكاتهم فنرى الشخص الغيور في العمل يحاول هدم زملائه الناجحين وفى المدرسة يضرب الأطفال الآخرين وفى الحياة العادية يدبر لهم المكائد.

ووفقا لما جاء فى موقع “ thehappinesscoach ” فإن الشخص الغيور يحتاج إلى طريقة تعامل معينة تساعد على التعايش معه بشكل جيد.

امسك أعصابك

إذا كانت الغيرة لدى شخص ما قد دفعته إلى توجيه الشتائم أو التعليقات الجارحة إليك فطبيعي أنك تفكر فى رد الإساءة ولكن هذا ليس الحل

بدلاً من ذلك ، أجبر نفسك على البقاء إيجابيًا والبقاء صادقًا مع نفسك فالشخص الآخر لديه مشاكل عميقة الجذور واعلم أن تميزك هو سبب هذه التصرفات غير المبررة من الشخص الغيور.

امسك اعصابك

عزز التعاطف

إذا فهمت سيكولوجية الشخص الغيور فستتأكد من أنه يحتاج للتعاطف بدلا من الهجوم والشر والتنمر الذي يفعلونهما معك نتيجة الغيرة وشعورهم الداخلى بأنك أفضل منهم

تحويل التركيز عليهم

لا تسأل صديقك الغيور بوضوح كيف تسير حياته العاطفية بعد أن كان يحدق بك في تحاضن شريكك بل امتنع عن الحديث عن نفسك إذا لاحظت أدنى تلميح للغيرة كلما تثرثرت حول مدى سعادتك ومدى روعة حياتك ، زادت مخاطرتك بإثارة انعدام الأمن لدى الشخص الآخر.

اجعله يشعر بأهميته من خلال طرح أسئلة حول حياته وإظهار اهتمام حقيقي بهم، ابدأ بسؤالهم عن جانب من حياتهم تعرف أنهم سعداء به مثل لقد تزوجا للتو أو عادوا من إجازة مثيرة.

زيادة-الثقة-بالنفس

لا تحزن من التعليقات السلبية

عندما يشعر شخص ما تتفاعل معه بألم خطير من الغيرة ويقوم بتعليق متهور أو مؤلم ، يبدو الأمر وكأنه يدعوك للعب لعبة معه إذا قمت بالرد ، فأنت تقبل دعوته ولكن يمكنك دائمًا إلغاء الاشتراك.

يميل الناس إلى التصرف بإحدى طريقتين: سيشعرون بخيبة أمل لفترة وجيزة لأنهم لم يحصلوا على رد الفعل الذي يريدونه ، أو أن عداواتهم ستختفي.

كن مباشرًا

إذا كانت الأساليب الأخرى في هذه القائمة تشبه إلى حد كبير التلاعب بالنسبة لك أو أنها ببساطة لا تعمل ، فإليك طريقة أكثر من ذلك بقليل يمكنك تجربتها.

فقط اسأل الشخص الآخر بهدوء عن سبب معاملته لك كما هي وربما يكون من الأفضل عدم إلقاء اتهام الغيرة على الفور واسأل عما إذا كنت قد فعلت شيئًا خاطئًا واشرح أنك تريد بناء علاقة أكثر إيجابية.

في بعض الحالات ، قد تتضرر العلاقة بشكل لا يمكن إصلاحه لكن في أوقات أخرى قد يحترمك الشخص لصراحتك ويبذل جهدًا لتحسين سلوكه.



مارس اللطف تجاه الشخص الغيور

قد يبدو من غير المنطقي أن تكون لطيفًا مع أولئك الذين يشعرون بالغيرة منك ، خاصةً إذا كانوا يعاملونك معاملة سيئة، لكن تذكر ، إنهم الأشخاص الذين يحتاجون إلى لطفك أكثر من أي شيء آخر.

ابتعد

حتى الآن افترضنا أن هناك طريقة لإصلاح علاقتك مع شخص سام وتعويض ذلك ويجب أن تكون هذه دائمًا الخطة خاصةً إذا كان الشخص الذي تشك في الغيرة هو أحد أفراد أسرته ولسوء الحظ هناك أوقات يتعين عليك فيها قبول ما من شيء يمكنك القيام به.

في بعض الأحيان يتعين عليك اللجوء إلى الخطة ب: المضي قدمًا في حياتك وتركها وراءك.

قد يبدو الأمر قاسياً ، لكن عليك أن تضع رفاهيتك وصحتك العقلية أولاً ، وإلا فلن يفعل ذلك أي شخص آخر فليس من واجبك أن تتصرف كمعالج لهم.

ربما يكون الشخص الغيور منك هو زميلك في العمل أو مديرك أو حتى والدك ومع ذلك يمكنك تحديد مقدار تفاعلك معهم وتوجيه المحادثات نحو مواضيع تعرف أنها لن تثير الغيرة لديهم.

احمى طاقتك

العالم مكان رائع - هناك ما هو أكثر في الحياة من المشي فوق قشر البيض لإسعاد شخص ما والتضحية بسعادتك وإن تعلم من يستحق طاقتك واهتمامك هو مهارة مهمة يجب تطويرها في الحياة