عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

ازاى تتعامل مع الشخص الغيور.. متى تتجاهل ومتى تواجه؟

الغيرة
الغيرة

يعانى الشخص الغيور من الشعور بالنقص وفقدان أشياء موجودة مع غيره ولا يرى المميزات والأشياء الإيجابية فى حياته.

ويتعامل الشخص الغيور بمنتهى القسوة مع غيره خاصة من يرغب فى الحصول على نجاحتهم أو ممتلكاتهم فنرى الشخص الغيور في العمل يحاول هدم زملائه الناجحين وفى المدرسة يضرب الأطفال الآخرين وفى الحياة العادية يدبر لهم المكائد.

ووفقا لما جاء فى موقع “ thehappinesscoach ” فإن الشخص الغيور يحتاج إلى طريقة تعامل معينة تساعد على التعايش معه بشكل جيد.

مغني الغزالة رايقة في المستشفى.. التفاصيل الكاملة لمرض الطفل محمد أسامة

8 أجنة داخل بطن طفلة بالهند.. تفاصيل الجراحة الأكثر نُدرة في العالم

مش هتصدق .. نوع لب يحمى من السرطان

مش بس الليمون والبرتقال.. 5 أطعمة غنية بـ فيتامين سي لرفع مناعتك

امسك أعصابك 
إذا كانت الغيرة لدى شخص ما قد دفعته إلى توجيه الشتائم أو التعليقات الجارحة إليك فطبيعي أنك تفكر فى رد الإساءة ولكن هذا ليس الحل 

بدلاً من ذلك ، أجبر نفسك على البقاء إيجابيًا والبقاء صادقًا مع نفسك فالشخص الآخر لديه مشاكل عميقة الجذور واعلم أن تميزك هو سبب هذه التصرفات غير المبررة من الشخص الغيور.

امسك اعصابك
امسك اعصابك

 عزز التعاطف
 إذا فهمت سيكولوجية الشخص الغيور فستتأكد من أنه يحتاج للتعاطف بدلا من الهجوم والشر والتنمر الذي يفعلونهما معك نتيجة الغيرة وشعورهم الداخلى بأنك أفضل منهم 

 تحويل التركيز عليهم
لا تسأل صديقك الغيور بوضوح كيف تسير حياته العاطفية بعد أن كان يحدق بك في تحاضن شريكك  بل امتنع عن الحديث عن نفسك إذا لاحظت أدنى تلميح للغيرة كلما تثرثرت حول مدى سعادتك ومدى روعة حياتك ، زادت مخاطرتك بإثارة انعدام الأمن لدى الشخص الآخر.

اجعله يشعر بأهميته من خلال طرح أسئلة حول حياته وإظهار اهتمام حقيقي بهم، ابدأ بسؤالهم عن جانب من حياتهم تعرف أنهم سعداء به مثل لقد تزوجا للتو أو عادوا من إجازة مثيرة.

زيادة-الثقة-بالنفس
زيادة-الثقة-بالنفس

لا تحزن من التعليقات السلبية 
عندما يشعر شخص ما تتفاعل معه بألم خطير من الغيرة ويقوم بتعليق متهور أو مؤلم ، يبدو الأمر وكأنه يدعوك للعب لعبة معه إذا قمت بالرد ، فأنت تقبل دعوته ولكن يمكنك دائمًا إلغاء الاشتراك.

يميل الناس إلى التصرف بإحدى طريقتين: سيشعرون بخيبة أمل لفترة وجيزة لأنهم لم يحصلوا على رد الفعل الذي يريدونه ، أو أن عداواتهم ستختفي.

كن مباشرًا
إذا كانت الأساليب الأخرى في هذه القائمة تشبه إلى حد كبير التلاعب بالنسبة لك أو أنها ببساطة لا تعمل ، فإليك طريقة أكثر من ذلك بقليل يمكنك تجربتها.

فقط اسأل الشخص الآخر بهدوء عن سبب معاملته لك كما هي وربما يكون من الأفضل عدم إلقاء اتهام الغيرة على الفور واسأل عما إذا كنت قد فعلت شيئًا خاطئًا واشرح أنك تريد بناء علاقة أكثر إيجابية.

في بعض الحالات ، قد تتضرر العلاقة بشكل لا يمكن إصلاحه لكن في أوقات أخرى قد يحترمك الشخص لصراحتك ويبذل جهدًا لتحسين سلوكه.


مارس اللطف تجاه الشخص الغيور
قد يبدو من غير المنطقي أن تكون لطيفًا مع أولئك الذين يشعرون بالغيرة منك ، خاصةً إذا كانوا يعاملونك معاملة سيئة، لكن تذكر ، إنهم الأشخاص الذين يحتاجون إلى لطفك أكثر من أي شيء آخر.

شايلين أرواحكم في اللوكيشن.. جمال شعبان يهاجم أحمد زاهر

صور تكشف صدور دجاج مغشوشة في بعض الأسواق

ابتعد
حتى الآن افترضنا أن هناك طريقة لإصلاح علاقتك مع شخص سام وتعويض ذلك ويجب أن تكون هذه دائمًا الخطة  خاصةً إذا كان الشخص الذي تشك في الغيرة هو أحد أفراد أسرته ولسوء الحظ  هناك أوقات يتعين عليك فيها قبول ما من شيء يمكنك القيام به.

في بعض الأحيان يتعين عليك اللجوء إلى الخطة ب: المضي قدمًا في حياتك وتركها وراءك.

قد يبدو الأمر قاسياً ، لكن عليك أن تضع رفاهيتك وصحتك العقلية أولاً ، وإلا فلن يفعل ذلك أي شخص آخر فليس من واجبك أن تتصرف كمعالج لهم.

 ربما يكون الشخص الغيور منك هو زميلك في العمل أو مديرك أو حتى والدك ومع ذلك يمكنك تحديد مقدار تفاعلك معهم وتوجيه المحادثات نحو مواضيع تعرف أنها لن تثير الغيرة لديهم.

احمى طاقتك 
العالم مكان رائع - هناك ما هو أكثر في الحياة من المشي فوق قشر البيض لإسعاد شخص ما والتضحية بسعادتك وإن تعلم من يستحق طاقتك واهتمامك هو مهارة مهمة يجب تطويرها في الحياة

الغيور الشخص الغيور التعامل مع الشخص الغيور الغيرة عاطفى التعليقات السلبية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مش عامل نظافة | الوظيفة الحقيقية لصاحب واقعة محل الكشري ..المهنة مفاجأة

الكرتونة انخفضت 26 جنيها.. تراجع أسعار البيض في الأسواق| التفاصيل الكاملة

بعد عودتها لحسام حبيب.. شاهد| رد فعل ابنة شيرين عبد الوهاب

بعد عودتهما رسميا.. صور جديدة جمعت حسام حبيب وشيرين| شاهد

تعبنا .. حقيقة القبض على صاحب واقعة محل الكشري وتعليقات السوشيال

بملابس جريئة.. زوجة برونو سافيو تستعرض أنوثتها على شاطئ البحر |شاهد

رد فعل صادم من شقيق شيرين عبد الوهاب بعد عودتها لحسام حبيب

الليلة | أول ظهور لـ شيرين بعد خروجها من المستشفى

موضوعات متعلقة

ماذا يحدث للسيدات بعد الحمل والولادة؟.. 3 تغييرات في شكل الجسم

8 أجنة داخل بطن طفلة بالهند.. تفاصيل الجراحة الأكثر نُدرة في العالم

بعد حادثة حازم الحديدي .. كيف تمنع مريض اكتئاب من قتل نفسه

رمى نفسه من العاشر.. اكتشف أعراض مرض حازم الحديدي المتسبب في موته

التصلب اللويحي.. أعراض ومضاعفات خطيرة تصل للصرع والشلل

احمى نفسك من الألم .. طرق الوقاية من هجمات النقرس

نشرة المرأة والصحة.. قصة ضرب رضوى الشربيني لرجل .. أضرار حفظ العيش في الثلاجة

اكتشفها بسرعة.. أعراض التهاب المفاصل الروماتويدي

ترشيحاتنا

لتقليل النفقات.. ندب عاملين من الوزارات الأخرى محلقين فنين بالسفارات في الخارج

سمع أذان الفجر ولم يصل فهل يأثم؟.. الإفتاء: النوم ليس حراما بشرط

أسامة عبد الكريم: حزنت بعد استبعادي من المنتخب الأولمبي بسبب عدم تقديري

كامل العدد .. تامر حسني يتألق في حفل سلطنة عُمان

محافظ أسيوط: جاري إنشاء طريق طراد النيل لخدمة 14عزبة وقرية بـ القوصية

سر المعركة الصامتة بين صلاح وحسام حبيب وشيرين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ازاى تتعامل مع الشخص الغيور.. متى تتجاهل ومتى تواجه؟

بدون مكياج وخرابيش فى الوجه.. شيرين تثير الجدل من كتب كتابها|صور جديدة

ختم معدني يكشف عادة اتبعها المصريين القدماء على جسد العبيد

حب حياتى.. شيرين تثير جدلا على السوشيال بعد رجوعها لـ حسام حبيب

فيديو

الغربة مرة.. شاهد عامل دليفري يبكي بحرقة أمام مغسلة في الكويت

من قلبه أسود لـ حب حياتي.. هاجمته كثيرا واعتذرت له على الهواء .. تصريحات شيرين عبد الوهاب عن حسام حبيب فى 5 شهور

نتائجها كارثية.. تحذير مهم من الصحة بسبب الخلطة السحرية في الصيدليات| فيديو

مرض منتشر بين الأطفال.. تحذير هام من جمال شعبان| تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد شعبان

قمة المناخ تاريخ جديد لقوة مصر

هبة مصطفى

طريقك أخضر يا مصر

نهى زكريا

مؤتمر المناخ.. مصر تبنى سفينة نوح

جمال أبو الدهب

وفشلت مؤامرة الخونة

د. سارة الغراب

مكافحة التغير المناخي.. نحو مقاربة دستورية

د. رهام سلامة

ملتقى البحرين دعوة للتعارف ونبذ الصراع

د. صفوت عمارة

مصر بلد الأمن والاستقرار

عبد المعطى أحمد

6 إجراءات لإنقاذ كوكبنا

اﻟﻤﺰﻳﺪ