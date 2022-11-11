عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حسام موافي يكشف مخاطر السمنة على العمود الفقري| فيديو

دكتور حسام موافي،
دكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بكلية طب قصر العين

قال الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة في كلية طب قصر العيني، إن الأشخاص الذين يعانون من زيادة في الوزن؛ يجب عليهم التأني في تطبيق الريجيم، والالتزام بتعليمات الطبيب المختص.

حسام موافي يوضح أفضل توقيت للمذاكرة لطلاب الثانوية

الدكتور حسام موافي يوضح خطورة ألم البطن

وأضاف حسام موافي، خلال تقديمه برنامج “رب زدني علما”، عبر فضائية “صدى البلد”، أنه حال زيادة الوزن؛ سيتأثر العمود الفقري بمضاعفات خطيرة.

وأشار أستاذ طب الحالات الحرجة بالقصر العيني، إلى أن العمود الفقري يعد عرضة للألم والضغوط ؛ نتيجة زيادة وزن الجسم عن الحد المخصص لكل شخص.

وجبات اليوم كاملة

ونوه حسام موافي بأن كل شخص له يوميا 1000 سعر حراري، يجب تقسيمهم على وجبات اليوم كاملة.

حسام موافي زيادة في الوزن الرجيم تعليمات الطبيب بمضاعفات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مش عامل نظافة | الوظيفة الحقيقية لصاحب واقعة محل الكشري ..المهنة مفاجأة

تعبنا .. حقيقة وتفاصيل القبض على صاحب واقعة محل الكشري وتعليقات السوشيال

الليلة | أول ظهور لـ شيرين بعد خروجها من المستشفى

عرض الجمعة 11/11.. آيفون XS Max جديد بـ 3600 جنيه فقط

الكرتونة انخفضت 26 جنيها.. تراجع أسعار البيض في الأسواق| التفاصيل الكاملة

بملابس جريئة.. زوجة برونو سافيو تستعرض أنوثتها على شاطئ البحر |شاهد

علاجه في قطر أو ألمانيا | فرج عامر : إصابة مدافع الأهلي

اعرف عقوبة الهارب محمد علي لتحريضه على التظاهر والفوضى

ترشيحاتنا

أيمن السيسي : شقيقة علاء عبدالفتاح كانت تزوره في السجن ومعها حقوقيون

600 جنيه | غرامات فورية لـ ركاب القطارات حال هذه المخالفات بالقانون

بسبب المونديال .. تفاصيل جديدة فى إنعاش بدر بانون خزينة الأهلي

بسبب صلاح .. إيقاف كلوب لمدة مباراة في الدوري الإنجليزي

خطوة هامة.. أول تعليق من ماكرون على الانسحاب الروسي من خيرسون

حسام موافي يكشف مخاطر السمنة على العمود الفقري| فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تأخر العلاج يسبب الوفاة.. علامات غير متوقعة تكشف عن سرطان الفم

ذهول عام وتحقيق.. محمد يعود للحياة بعد شهر من تشييع جنازته بالمنوفية

برفقة السعدني | هنا الزاهد تفاجئ متابعيها بظهور لافت .. شاهد

جدل لافت على السوشيال بسبب نيكول سابا | شاهد

فيديو

النقاب خطر..حسين فهمي يتحدث عن زواجه من أنغام وعلاقته بالوسط الفني/فيديو جراف

هجوم حاد وسخرية .. اختفاء معتز مطر بعد الدعوة الفاشلة للتظاهر ..فيديو

بعد ارتداء الحلق..إيناس الدغيدى ترد على حقيقة طلب الزواج من تامر حبيب

ياسمين عز: الست بتضلم وتعتم بعد الطلاق واوعي تسمعي لحد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. سارة الغراب

مكافحة التغير المناخي.. نحو مقاربة دستورية

د. رهام سلامة

ملتقى البحرين دعوة للتعارف ونبذ الصراع

د. صفوت عمارة

مصر بلد الأمن والاستقرار

عبد المعطى أحمد

6 إجراءات لإنقاذ كوكبنا

محمود جلال

دور الملكية الفكرية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية

نهال علام

شرم الشيخ

د. ماريان جرجس

من شرم الشيخ.. تستغيث الأرض !

نسرين حجاج

التصحر والجفاف.. أزمات تواجه مؤتمر المناخ

اﻟﻤﺰﻳﺪ