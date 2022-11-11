حسام موافي يكشف مخاطر السمنة على العمود الفقري| فيديو

قال الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة في كلية طب قصر العيني، إن الأشخاص الذين يعانون من زيادة في الوزن؛ يجب عليهم التأني في تطبيق الريجيم، والالتزام بتعليمات الطبيب المختص.

وأضاف حسام موافي، خلال تقديمه برنامج “رب زدني علما”، عبر فضائية “صدى البلد”، أنه حال زيادة الوزن؛ سيتأثر العمود الفقري بمضاعفات خطيرة.

وأشار أستاذ طب الحالات الحرجة بالقصر العيني، إلى أن العمود الفقري يعد عرضة للألم والضغوط ؛ نتيجة زيادة وزن الجسم عن الحد المخصص لكل شخص.

وجبات اليوم كاملة

ونوه حسام موافي بأن كل شخص له يوميا 1000 سعر حراري، يجب تقسيمهم على وجبات اليوم كاملة.