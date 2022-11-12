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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

استشاري أمراض صدرية يقدم روشتة تقوية مناعة الأطفال من الإنفلونزا الشتوية

الدكتور مصطفي حامد
الدكتور مصطفي حامد ، استشاري الأمراض الصدرية

مع حلول فصل الشتاء انتشرت في الأيام القليلة الماضية الأنفلونزا بين الأطفال في المدارس ولم ينجو بيت من تلك العدوى .

قدم الدكتور مصطفي حامد ، استشاري الأمراض الصدرية والباطن، روشتة طبية سريعة المفعول للقضاء علي تلك العدوي ، قائلا إن الفترة ما بين فصل الصيف والشتاء  تشهد بعض التغيرات التي من الممكن أن تؤثر علي صحة الأطفال سلبياً والتي تظهر في شكل نوبات من الأنفلونزا المتمثلة في " الرشح والكحة والاحتقان مصحوبين بسخونة في الجسم " .  

وأضاف خلال برنامج «  Doctors » الذي تقدمة الإعلامية جودي الخالدي المذاع عبر قناة « النهار »  بأن هناك الكثير من الأمهات تكون في حيرة حال إصابة أحد أبنائها بعدوي الأنفلونزا ، وكيفية حماية باقي الأطفال في الأسرة وكبار السن من نقل العدوى. 

 

وأشار إلي ان  أوميجا 3 وفيتامين " د ، أ " من المنشطات الأساسية للجهاز المناعي ، وهناك بعض الأدوية تحتوي علي مكمل العناصر السابقة من الفيتامينات معا.

فصل الشتاء الأنفلونزا فصل الصيف برنامج Doctors عدوى الإنفلونزا

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