استشاري أمراض صدرية يقدم روشتة تقوية مناعة الأطفال من الإنفلونزا الشتوية

مع حلول فصل الشتاء انتشرت في الأيام القليلة الماضية الأنفلونزا بين الأطفال في المدارس ولم ينجو بيت من تلك العدوى .

قدم الدكتور مصطفي حامد ، استشاري الأمراض الصدرية والباطن، روشتة طبية سريعة المفعول للقضاء علي تلك العدوي ، قائلا إن الفترة ما بين فصل الصيف والشتاء تشهد بعض التغيرات التي من الممكن أن تؤثر علي صحة الأطفال سلبياً والتي تظهر في شكل نوبات من الأنفلونزا المتمثلة في " الرشح والكحة والاحتقان مصحوبين بسخونة في الجسم " .

وأضاف خلال برنامج « Doctors » الذي تقدمة الإعلامية جودي الخالدي المذاع عبر قناة « النهار » بأن هناك الكثير من الأمهات تكون في حيرة حال إصابة أحد أبنائها بعدوي الأنفلونزا ، وكيفية حماية باقي الأطفال في الأسرة وكبار السن من نقل العدوى.

وأشار إلي ان أوميجا 3 وفيتامين " د ، أ " من المنشطات الأساسية للجهاز المناعي ، وهناك بعض الأدوية تحتوي علي مكمل العناصر السابقة من الفيتامينات معا.