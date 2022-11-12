ختم معدني يكشف عادة اتبعها المصريين القدماء على جسد العبيد

ربما يكون الأمر غريبا، لكن لأول مرة كشفت دراسة جديدة عن العثور على مجموعة من المكاوى المعدنية اليدوية التي استخدمها المصريين القدماء لتمييز لعبيد من خلال كي جلودهم.

ووفقا لمجلة “لايف ساينس” العلمية، كانت العديد من المكاوي المصرية القديمة، المصنوعة من البرونز، صغيرة جدًا بالنسبة لاستخدامها على الحيوانات الكبيرة مثل الماشية ورجح العديد من الخبراء أنها ربما كانت تستخدم في وسم العبيد البشريين.

مكواة معدنية لكي جلد العبيد

وتوصلت دراسة جديدة إلى أن مكاوي العلامات التجارية الصغيرة من مصر القديمة كانت تستخدم على الأرجح لتمييز جلد العبيد البشريين.

تشير العديد من النصوص والرسوم التوضيحية القديمة، أنه تم العثور على 10 مكاوي ذات علامات مختلفة يعود تاريخها إلى 3000 عام، لكن من المرجح أن المصريين القدماء كانوا يستخدمونها لكي العبيد.

Image credit: Courtesy Oriental Institute of the University of Chicago)

تخضع هذه المكاوي للدراسة الدقيقة، وهي موجودة الآن في مجموعات المتحف البريطاني ومتحف بيتري للآثار المصرية في كلية لندن الجامعية، ويُعتقد أن مكاوي العلامات التجارية تعود إلى عصر الأسرة التاسعة عشر تقريبًا ، من حوالي 1292 قبل الميلاد حتى الأسرة الخامسة والعشرين ، والتي انتهت في 656 قبل الميلاد ، وفقًا لدراسة نُشرت في 15 أكتوبر في مجلة علم الآثار المصرية.

وحتى الآن ، افترض معظم علماء المصريات أنهم اعتادوا على استخدامها لوسم الماشية أو الخيول، وهي ممارسة شوهدت في اللوحات المصرية القديمة، ومن جانبها قالت إيلا كاريف عالمية المصريات بجامعة شيكاغو ومؤلفة الدراسة إن العلامات التجارية في المتاحف صغيرة جدًا لهذا الغرض.

كي الجلد بدلا من الوشم

وتابعت: “إنها صغيرة جدًا لدرجة أنها تمنع استخدامها على الماشية أو الخيول، أنا لا أستبعد هذا الاحتمال ، لكن ليس لدينا دليل على أن الحيوانات الصغيرة مثل الماعز تم تصنيفها ، وهناك الكثير من الأدلة الأخرى على وسم البشر”.

وكتبت كاريف أن المكاوي الموجودة في المتحف البريطاني ومتحف بيتري عادة ما تكون ثلث هذا الحجم أي أصغر بكثير من الماشية، فضلا عن العلامات الموجودة على الماشية في اللوحات المصرية القديمة هي أيضًا مربعة أو مستطيلة وتبدو أكبر من العلامات التجارية في المتاحف.

وقالت كاريف إن بعض مكاوي العلامات التجارية المصرية القديمة تكاد تكون بنفس حجم مكاوي العلامات التجارية التي استخدمها الأوروبيون على العبيد الأفارقة خلال تجارة الرقيق عبر المحيط الأطلسي بعد عدة قرون.

وكتبت في الدراسة أن مكاوي العلامات البشرية من منتصف القرن التاسع عشر وأواخره توازي حجم وشكل مكاوي العلامات التجارية الأصغر.

علامات على جلد العبيد

كذلك كشفت الكتابات المصرية القديمة أيضًا عن تعليم العبيد، والذي كان يُفترض أنه إشارة إلى ممارسة رسم الوشم، كما قالت كاريف على سبيل المثال، تُرى العلامات التجارية في تصوير لأسرى الحرب في نحت في مدينة هابو بالقرب من الأقصر في مصر العليا الجنوبية ويرجع تاريخها إلى الأسرة العشرين ، ربما حوالي 1185 قبل الميلاد.

Image credit: © The Trustees of the British Museum;

يُظهر نحت مصري من حوالي 1185 قبل الميلاد وضع علامات على أسرى الحرب ، وكان يُعتقد أنه شم.، لكن الدراسة الجديدة تقول إنها تصور العلامات وكي الجلد بدلاً من ذلك.

فضلا عن الأدوات المستخدمة لتمييز السجناء في نحت مدينة هابو تبدو مختلفة عن العلامات التجارية للماشية المستخدمة في اللوحات المصرية القديمة، وتم اقتراح ذلك لأنها كانت إبرًا للوشم، وأن النحت يظهرها موضوعة في وعاء من الصبغة.

لكن كاريف تجادل بأن التصوير يظهر بدلاً من ذلك العلامات التجارية الصغيرة يتم تسخينها إلى درجة حرارة حمراء في سخان محمول يُعرف باسم الموقد.

العبودية المصرية

وقال كاريف إن ممارسة الرق في مصر كانت مختلفة تمامًا عن المفهوم الحديث للعبودية المستوحى من تجارة الرقيق عبر المحيط الأطلسي، وقالت: "الطريقة التي نعرّف بها العبودية ، والرق ، والعبودية بعقود طويلة الأجل، وعبودية الديون - كل هذه التصنيفات الحديثة لم يكن لدى المصريين القدماء أيا منها، ولذا فإن الأمر متروك للمؤرخين لمعرفة ما يحدث بالفعل".

بينما تنص الكتابات القديمة على أنه تم شراء الناس وبيعهم أحيانًا كممتلكات، وهناك أيضًا دليل على أن مهر زواج العبد كان يدفعه مالكه وأن تم تبني العديد من العبيد في العائلات.

بالإضافة إلى ذلك ، هناك أدلة على أن الناس غالبًا ما يتم إعتاقهم أو تحريرهم من العبودية ، وأصبحوا أفراد عاديين في المجتمع المصري.

وتابعت كاريف أنه في مثل هذه الحالات كانت صفة العبد علامة دائمة، مضيفة: “من الواضح أنهم لم يكن لديهم مشكلة في تبني عبد سابق لاسم جديد ، وأن يصبح مصريًا بالكامل ، ويتزوج مصرية حرة ويتقدم في الرتب”.