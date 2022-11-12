بعد عودتهما .. مفاجأة مهر شيرين عبد الوهاب من حسام حبيب

أعلنت الفنانة شيرين عبد الوهاب خلال الدقائق الماضية عن عودتها رسمياً لطليقها حسام حبيب ، وذلك من خلال مداخلتها الهاتفية فى برنامج الحكاية لـ عمرو أديب .

وكانت شيرين عبد الوهاب قد كشفت فى برنامج سابق مع الإعلامية وفاء الكيلاني عن المهر الذى دفعه حسام حبيب لها خلال فترة زواجهما الاولي ، حيث أكدت ان المبلغ كان 25 قرش فقط وهو الجانب المادي ، غير الجانب المعنوي فكان العالم الذى وضعه بين يديها .

على الرغم من إعلان تنازلها بشكل رسمي عن حقها فى الأزمة بينها وبين شقيقها محمد عبد الوهاب وعدم رفع قضية ضده، إلا أن شيرين عبد الوهاب رفضت فى حديثها مع الإعلامي عمرو أديب أن تذكر لقب “أخويا” واكتفت بذكر اسمه فقط كأى شخص أخر، قائلة: “أنا حابة أعلن من خلال برنامج حضرتك يا أستاذ عمرو تنازلى عن أى حق ليا من محمد السيد عبد الوهاب”، رافضة ذكر أخويا، وهو ما جعل عمرو أديب يرد عليها قائلا: “محمد السيد ده أخوكي يعني، لترد أيوة أنا مينفعش أكون سبب بكاء أمي بسبب مشاكل بينى وبين محمد السيد عبد الوهاب”، لترفض للمرة الثانية لقب الأخ وتكتفى باسمه فقط.



شيرين عبد الوهاب تعلن زواجها مجددا من حسام حبيب



وأعلنت شيرين عبد الوهاب خلال حديثها مع الإعلامي عمرو أديب أنها عقدت قرانها على حسام حبيب مجددا مساء أمس الخميس داخل منزلها مؤكدة على حبها الشديد لحسام حبيب.



شيرين عبد الوهاب تعتذر لـ حسام حبيب

واعتذرت شيرين عبد الوهاب لحسام حبيب على الهواء عما صدر منها فى نفس البرنامج من قبل، مؤكدة على أنها كانت فى حالة نفسية سيئة بسبب الخلافات بينهما، وهو ما جعل تتحدث عنه بشكل غير لائق أمام الجميع.