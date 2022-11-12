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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

احتفالات ورقص على تسلم الأيادي لدعم السيسي والتنمية بالمحلة الكبرى.. صور

مسيرة لدعم وتأييد
مسيرة لدعم وتأييد السيسي لاستكمال الاستقرار والتنمية

شهدت شوارع وميادين مدينة المحلة الكبري بمحافظة الغربية منذ قليل تدشين سلسلة من الاحتفالات لدعم  الرئيس عبد الفتاح السيسي والدولة المصرية والتأكيد على دعم البناء والتنمية ورفض دعوات تظاهر التي روجتها جماعة الإخوان المحظورة والارهابية 11 نوفمبر .

محافظ الغربية يتفقد 935 مشروع حياة كريمة بـ 5 قرى في زفتى

كما رفع المشاركون في المسيرة رايات وأعلام مصرية وسط تشغيل أغاني "تسلم الايادي.. يا جيش بلادي".

ضبط 17 طن أرز شعير في حملات تموينية مكبرة بشوارع الغربية

و قاد العشرات من قائدي السيارات بمدينه طنطا مسيرة حاشدة طافت شارع البحر أمام مبنى ديوان عام المحافظة احتفالا بفشل تظاهر جماعة الإخوان الارهابية .

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ضبط 17 طن أرز شعير في حملات تموينية مكبرة بشوارع الغربية

 

أعلام مصر


وقام قائدي السيارات برفع أعلام مصر على السيارات وتشغيل أغاني وطنية أبرزها تسلم الأيادي فى مشهد مهيب أعاد الاذهان مشاهد ثورة 30 يونيو.

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ثورة 30 يونيو السيسي المحلة محافظة الغربية احتفالات قائدي السيارات تسلم الايادي جماعة الإخوان رايات أعلام مصرية

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احتفالات ورقص على تسلم الأيادي لدعم السيسي والتنمية بالمحلة الكبرى.. صور

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