احتفالات ورقص على تسلم الأيادي لدعم السيسي والتنمية بالمحلة الكبرى.. صور

شهدت شوارع وميادين مدينة المحلة الكبري بمحافظة الغربية منذ قليل تدشين سلسلة من الاحتفالات لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي والدولة المصرية والتأكيد على دعم البناء والتنمية ورفض دعوات تظاهر التي روجتها جماعة الإخوان المحظورة والارهابية 11 نوفمبر .

كما رفع المشاركون في المسيرة رايات وأعلام مصرية وسط تشغيل أغاني "تسلم الايادي.. يا جيش بلادي".

و قاد العشرات من قائدي السيارات بمدينه طنطا مسيرة حاشدة طافت شارع البحر أمام مبنى ديوان عام المحافظة احتفالا بفشل تظاهر جماعة الإخوان الارهابية .

أعلام مصر



وقام قائدي السيارات برفع أعلام مصر على السيارات وتشغيل أغاني وطنية أبرزها تسلم الأيادي فى مشهد مهيب أعاد الاذهان مشاهد ثورة 30 يونيو.

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