بالصور.. تفاصيل حفل افتتاح مهرجان مراكش الدولي

افتتحت اليوم الدورة الـ 19 من مهرجان مراكش الدولي ، المقام بدولة المغرب ، بعد انقطاع دام لسنتين.

وخلال حفل الافتتاح تم تكريم النجم الهندي رانفير سينغ ومنحه النجمة الذهبية للمهرجان تقديرا لمشواره الفني.

وبدأ حفل الافتتاح عازف البيانو المغربي مروان بن عبد الله بمعزوفة أهداها إلى روح فنانين مغاربة، سينمائيين ومسرحيين، رحلوا عن الدنيا في الفترة ما بين 2020 و2022.

ومن المقرر أن يتم تكريم ثلاثة شخصيات أخرى متميزة من عالم الفن السابع، تقديرا لمساراتها الفنية والمهنية. وهذه الشخصيات هي الممثلة الاسكتلندية الشهيرة تيلدا سوينتون، والمخرج الأمريكي جيمس جراي، ورائدة السينما المغربية المخرجة فريدة بليزيد.

وكان قد أعلن المهرجان الدولي للفيلم بمراكش عن أعضاء لجنة تحكيم الدورة التاسعة عشرة التي ستنعقد خلال الفترة من 11 إلى 19 نونبر 2022.

وستمنح هذه اللجنة الدولية النجمة الذهبية لواحد من 14 فيلما طويلا، يعتبر أول أو ثاني عمل لمخرجيها، تشارك في مسابقة هذه الدورة، والتي تخصص لاكتشاف سينمائيين من جميع أنحاء العالم. ويرافق باولو سورينتينو في هذه المهمة كل من المخرجة الدانماركية سوزان بير، الممثل و المنتج الأمريكي الگواتيمالي أوسكار إسحاق، الممثلة البريطانية فانيسا كيربي.

كما تضم اللجنة الممثلة الألمانية ديان كروجر، المخرج الأسترالي جاستن كورزيل، المخرجة والممثلة اللبنانية نادين لبكي، المخرجة المغربية ليلى المراكشي والممثل الفرنسي طاهر رحيم.

ينتمي أعضاء لجنة تحكيم هذه الدورة إلى عشر دولٍ مختلفة من أربع قارات، وتعد هذه اللجنة صورة تعكس خصوصية المهرجان الدولي للفيلم بمراكش كتظاهرة تحتفي بالسينما العالمية. وستعلن لجنة التحكيم عن قرارها خلال حفل اختتام المهرجان المقرر يوم 19 نونبر 2022.