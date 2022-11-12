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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

منى زكي بملابس مارلين مونرو وأغنية مهرجانات بمسرحية وش ثاني .. فيديو

منى زكي
منى زكي

نشرت الفنانة مني زكي عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات الشهير “ إنستجرام ” برومو مسرحيتها الجديدة “ وش ثاني ” ، والتى يتم عرضها حالياً فى موسم الرياض . 

وظهرت فى البرومو الفنانة مني زكي وهى تغني أغنية تنتمي الى أغاني المهرجانات ، بالإضافة الى ظهورها بشخصية تشبه الفنانة مارلين مونرو .

تصدرت النجمة منى زكي، تريند تويتر، بالسعودية خلال الساعات الماضية وذلك عقب أول عرض من مسرحيتها "الوش التاني"  على مسرح محمد العلي ضمن فعاليات موسم الرياض وحملت القاعة شعار كامل العدد .

قالت  منى، في المؤتمر الصحفي الذي عُقد في مقر المركز الإعلامي لموسم الرياض 2022 لمسرحية وش تاني، إنها سعيدة جدًا بمقابلة الجمهور السعودي في أول عودة لها، بعد انقطاعها الطويل عن المسرح خلال السنوات الماضية.

وأشارت منى زكي، أنها سعيدة للعودة إلى المسرح، الذي كان أول بداياتها في عالم الفن، لافتة إلى سعادتها بالتطور الذي تشهده فعاليات موسم الرياض، ضمن جهود الهيئة العامة للترفيه، ومعالي المستشار تركي آل الشيخ.


جدير بالذكر أن المسرحية من بطولة عدد كبير من النجوم، منهم: منى زكي، أحمد رزق، حمدي الميرغني، محمد ثروت، رحمة أحمد، مصطفى غريب، طاهر أبو ليلة.

منى زكى اغاني المهرجانات انستجرام السعودية حمدي الميرغني

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منى زكي بملابس مارلين مونرو وأغنية مهرجانات بمسرحية وش ثاني .. فيديو

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