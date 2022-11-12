كامل العدد .. تامر حسني يتألق في حفل سلطنة عُمان

نشر الفنان تامر حسني عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي “ إنستجرام ” صور من حفله الأخير بعمان ،والذى رفع فيه شعار كامل العدد .

وعلق تامر حسني قائلاً : كل الشكر للجماهير الغالية في سلطنة عُمان (مسقط ) ، و كل تمنياتي بنجاح مشروع چبل سيفه .

شارك الفنان تامر حسني جمهوره منشورًا جديدا عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وعلق تامر حسني: “دايما بشوفكم ناس من أهلي حتى لو بعضكم معندوش الاحساس دا تجاهي .. وأي خير بعرفه بحب أنقله ليكم فورًا ”.

ولخص مجمل قراءته حول موضوع مجاهدة النفس في نقاط تفيد متابعيه عبر السوشيال ميديا.

من جانب أخر، أحيا النجم تامر حسني، واحدة من أضخم حفلات الاستقبال لطلاب الجامعة الأوربية EUE والتي أضاءت سماء العاصمة الإدارية الجديدة.

واشتعلت أجواء الحفل بمجرد صعود تامر حسني على خشبة المسرح، مرددا أغنية "حبيتها يا ناس" من فيلمه الأخير "بحبك"، بعدها حرص على توجيه التحية للجمهور لحفاوة الاستقبال وخص طلاب الجامعة الأوروبية بالتحية لحفلهم الأسطوري.