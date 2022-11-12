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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لمواجهة السمنة.. قرار عسكري يثير الجدل فى العراق.. ما القصة؟

صدى البلد

تناقلت وسائل الإعلام المحلية العراقية، وعلى نطاق واسع وثيقة صادرة عن وزارة الدفاع العراقية، تضمنت تعليمات بإحالة الضباط ممن يعانون من السمنة وزيادة الوزن إلى التقاعد في حال عجزهم عن ترشيق أوزانهم، مطالبة إياهم بالالتزام باللياقة البدنية، ومحذرة من أن المترهلين منهم سيتم إحالتهم للتقاعد.

تفاصيل القرار

الوثيقة الموجهة إلى المديريات والقطاعات، تضمنت توجيها من قائد القوات البرية، وبموجبه فإن على الضباط "المترهلين" برتبة ملازم -نقيب، إجراء فحص الوزن، وفي حالة عدم استطاعتهم تخفيض أوزانهم سيتم إحالتهم على التقاعد.

أكد التوجيه على فحص الضباط المرضى من الذين لديهم ضعف في القلب قبل إشراكهم بدورات "المترهلين" لتفادي حصول خطورة على حياتهم في حال إشراكهم بالدورات.

مشيرة إلى أن فحص الوزن للضباط سيكون بشكل سنوي، وعلى مديرية الأمور الطبية العسكرية إصدار جدول توقيتات بالفحص، والذين لديهم ترقية يخضعون مرتين لفحص الوزن (الفحص العام وفحص الترقية).

الوثيقة الصادرة عن رئيس أركان الجيش العراقي، شددت على آمريات الطبابة ووحدات الميدان الطبية "عدم المجاملة" عند إجراء فحص الوزن للضباط، ويجب أن يكون الفحص "دقيقا وبأمانة ومسؤولية".

 اشترط رئيس الأركان على قائد القوات البرية، أن يقوم باستدعاء قسم من الضباط الذين تم إجراء الفحص عليهم من قبل آمريات الطبابة، وإجراء فحص وزن لهم للتأكد من أوزانهم ومقارنتها مع الفحص الذي أجري لهم من قبل الآمريات.

خصص مستشفى الحسين العسكري لفحص الوزن للضباط برتبة عميد فما فوق، مشترطا على مديرية إدارة الضباط إضافة فحص الوزن ضمن خط الخدمة.

ضجة على مواقع التواصل

الوثيقة أثارت ضجة واسعة في الشبكات والمنصات الاجتماعية العراقية، بين مرحب ومتهكم حيث تباينت تعليقات روادها، بين من أعتبر القرار ضروريا ومتسقا مع ضرورات الصورة النمطية المعهودة عن منتسبي السلك العسكري، ممن تتوفر فيهم عادة أعلى درجات اللياقة البدنية والرشاقة والعضلات المفتولة.

شطط وتنمر

فيما اعترض معلقون على هكذا قرار، معتبرين إياه شططا وتدخلا في خصوصيات الضباط وطبيعة أجسادهم، والبعض ذهب لحد وصفه بكونه ضربا من التنمر من البدناء منهم، وهو أمر مرفوض حسبهم وينطوي على تمييز بحق من يعانون السمنة ليس في السلك العسكري فقط، وإنما في المجتمع ككل.

كما وشكك معلقون في إمكانية تطبيق هذا التوجيه عمليا، متسائلين: هل أنه سيشمل الضباط من الدرجات العليا والرتب الرفيعة أيضا، أم أن تطبيقه سيقتصر على صغار الضباط فقط؟ .

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