قبل المونديال.. آرسنال في مهمة الحفاظ على صدارة الدوري الإنجليزي أمام وولفرهامبتون

يحل فريق آرسنال الذي يضم بين صفوفه الدولي المصري محمد النني، ضيفا ثقيلا على وولفرهامبتون، اليوم، السبت، في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساء، ضمن منافسات الجولة الـ16 من الدوري الإنجليزي.

ويحتل آرسنال المركز الأول برصيد 34 نقطة، ويأتي خلفه مانشستر سيتي الذي يخوض على الورق مباراة سهلة أمام برينتفورد صاحب المركز الـ11 برصيد 16 نقطة.

ويملك مانشستر سيتي فرصة الارتقاء إلى الصدارة، على الأقل لساعات، حال فوزه على ضيفه برينتفورد، قبل أن يلعب آرسنال أمام مضيفه ولفرهامبتون، على أمل أن يستعيد المركز الأول وفارق النقطتين.

ويأمل آرسنال أن ينهي الجولة الأخيرة قبل التوقف لكأس العالم في الصدارة، رغم الصفعة التي تلقاها في منتصف الأسبوع بخروجه من كأس الرابطة بعد خسارته أمام ضيفه برايتون 1-3.

وقد يكون خروج المدفعجية باكرًا من المسابقة المحلية نعمة مقنّعة للمدرب أرتيتا ولاعبيه الذين أظهروا عزيمة أقوى في الفوز بديربي لندن على تشيلسي 1-0)في الجولة الماضية، ما أبقاه في الصدارة.

وحقق فريق أرتيتا 6 انتصارات مقابل تعادل في آخر 7 مباريات في الدوري، وفي حين أن النقاط الـ5 التي أهدرها هذا الموسم جاءت خارج الديار، إلاّ أن شباكه لم تهتز سوى 4 مرات في أفضل سجل دفاعي بين الفرق هذا الموسم، ويأمل لاعبو آرسنال زيارة شباك منافسيهم للمباراة الثلاثين على التوالي في نهاية هذا الأسبوع.