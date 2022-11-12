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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لبنان.. انفجار هائل في صهريج غاز وسقوط عدد من الجرحى

انفجار صهريج غاز
انفجار صهريج غاز في لبنان

 وقع انفجار هائل صباح اليوم السبت في صهريج غاز كان متجهاً الى محطة "التوتنجي" في ساحة القبة طرابلس بلبنان.

وذكرت صحيفة اللواء اللبنانية ان الانفجار أدي الي سقوط عدد من الجرحى، حيث عملت فرق من الجمعية الطبية والصليب الاحمر اللبناني على اسعافهم الى مستشفى الحكومي طرابلس.

وكان قد أفاد مراسل قناة الجديد اللبناني في وثت سابق  بأن لغما أرضيا انفجر في منطقة البقية في وادي خالد الحدودية.

وذكر مراسل القناة اللبنانية أن الانفجار نجم عنه إصابة عسكري من ‎الجيش اللبناني حيث تم نقله بواسطة الصليب الأحمر اللبناني إلى مستشفيات المنطقة.

وكان لغم أرضي قد انفجر في - وقت سابق -  في جرود كفرزبد بلبنان وأدى إلى إصابة المواطن م. ق. ق، مع كل من مدير غرفة العمليات في الجيش اللبناني العميد جان نهرا، وقائد منطقة البقاع الاقليمية في قوى الامن الداخلي العقيد ربيع مجاعص ورئيس فرع مخابرات الجيش اللبناني في البقاع العقيد محمد الأمين، والمدير الإقليمي للدفاع المدني في البقاع فايز الشقية.

وأشار ابو جوده إلى "أن الجريح الذي كان برحلة صيد في المنطقة وبعد جهود مضنية تم الوصول إليه، حيث جرت عملية نقله بنجاح من قبل عناصر الدفاع المدني إلى مستشفى شتوره" .

وكان محافظ البقاع اللبنانية القاضي كمال ابو جوده قد شدد علي المواطنين عدم التوجه او سلوك المناطق الجبلية الوعرة المتاخمة للحدود السورية وبخاصة جرود كفرزبد ،لاحتمال وجود ألغام في المنطقة، وذلك حفاظاً على سلامتهم".
 

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