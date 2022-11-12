دورات تدريبية مجانية لشباب الخريجين على الحرف اليدوية بقرى حياة كريمة بأسيوط

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ، عن توفير دورات تدريبية مجانية لشباب الخريجين على حرفة الخياطة وأشغال الخرز و النجارة وخان الخليلي بمراكز التدريب التابعة لإدارة التعاون بالمحافظة بقرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة " بمراكز "الفتح وأبوتيج وصدفا" خلال الفترة من 15ديسمبر 2022 وحتى 15 مارس 2023.

وتابع المحافظ: وذلك في إطار خطة المحافظة ، لصقل خبرات شباب الخريجين وتدريبهم على المهن والحرف المختلفة، وتأهيلهم لسوق العمل وصقل خبراتهم ومواهبهم والحصول على التدريبات المختلفة لتنمية قدراتهم ومساعدتهم على إقامة مشروعات إنتاجية صغيرة أو متناهية الصغير في القطاعات المختلفة توفر لهم سبل معيشة، لهم ولأسرهم وتوفير سبل المعيشة تحقيقاً للمبادرة الرئاسية "حياة كريم" وتنفيذاً لخطة الدولة في التنمية المستدامة وتحقيقاً لرؤية مصر 2030 .

وأكد المحافظ، على تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات التي قد تواجه تنفيذ مثل تلك التدريبات التي توفر للشباب من الجنسين الفرصة على التعلم والتدريب والعمل ، خاصة مع الاهتمام الذي توليه الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية على كافة الأصعدة.



وأشار محافظ أسيوط ، فى بيان صادر عن مكتب إعلام المحافظة – إلى أنه تم اتخاذ خطوات جادة لتنمية القرى المنتجة بالمحافظة ومساعدة ودعم صغار المنتجين والحرفيين من أصحاب الحرف اليدوية والتراثية ، وذلك فى إطار جهود الدولة فى تنمية المجتمعات المحلية وتطويرها بمختلف القطاعات والحفاظ على الهوية التراثية المصرية، من خلال التمكين الاقتصادى للحرفيين والمنتجين، وذلك بتسويق منتجاتهم على أحدث الوسائل المستحدثة من خلال المنصة الالكترونية التى أطلقتها وزارة التنمية المحلية " ايادى مصر " للتسويق الالكترونى ayadymisr.com.

وأوضح أن ذلك إيمانا بأهمية أحياء هذا القطاع الحرفي والحفاظ على الهوية التراثية من الاندثار وتقديم الدعم اللازم لهؤلاء المنتجين ، والعمل على تطوير قدراتهم الإبداعية والرقمية فى توسيع مجال عملهم ، لافتا إلى التنسيق بين جهاز تنمية تنمية المشروعات والجمعيات الاهلية ومؤسسات المجتمع المدنى والمشاركة المجتمعية بالمحافظة لبحث سبل توفير المشروعات المتوسطة والصغيرة للمرأة المعيلة والأسر الأكثر احتياجا بقرى ومراكز المحافظة المستهدفة.

وتابع : وذلك ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " وتفعيل القرى المنتجة فى الحرف والصناعات اليدوية لتمكين الاسر اقتصادياً وتنظيم المعارض وفتح منافذ ثابتة ودائمة لتسويق تلك المنتجات وتشجيع الاسر على الانتاج وتنمية الصناعات والحرف اليدوية ، معلنا استمرار تنظيم العديد من الفعاليات والمبادرات لتوزيع المشروعات الصغيرة المدرة للدخل على الاسر الاكثر احتياجا والمرأة المعيلة واستمرار تنظيم تلك الفعاليات بالتنسيق مع كافة مؤسسات المجتمع المدنى والجمعيات الاهلية .

وأوضحت ناهد محمد فرغلي مدير إدارة التعاون بالمحافظة، أن البرنامج التدريبي يهدف لتدريب 24 شاب وفتاة من الخريجين من سن 18 : 25 عام مجاناً لمدة 3 أشهر (يوم بعد يوم) وذلك بمقر وحدة خان الخليلي بمركز الفتح الكائن بجوار مدرسة بدر الثانوية الصناعية ويتم التدريب فيها على (خياطة ، اشغال خرز ، خان الخليلي) ومركز تفضيل الملابس بأولاد الياس بمركز صدفا، ويتم التدريب فيها على (خياطة) ومركز خدمة الحرفيين لأعمال النجارة والتدريب بأبوتيج الكائن بشارع السلخانة القديمة بجوار الحملة الميكانيكية ويتم التدريب فيها على (نجارة) .

ولفتت إلى اهتمام اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، بالشباب والعمل على توفير فرص عمل وتدريب وتأهيل الشباب من الجنسين مضيفة أن من يرغب في الحصول على التدريب أن يتقدم بصورة الرقم القومي وصورة المؤهل الدراسي (عالي، متوسط) بمقرات تلك المراكز التدريبية مع العلم أنه سيحصل المتدرب أو المتدربة على مبلغ 50 جنيه كل يوم من أيام التدريب الفعلية.