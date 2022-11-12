عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

جون كيري لـ صدى البلد: مصر عظيمة وتنظيم Cop27 "رائع"

جون كيري مبعوث الرئيس
جون كيري مبعوث الرئيس الأمريكى

أشاد مبعوث الرئيس الأمريكى بقمة المناخ Cop27 جون كيري بتنظيم Cop27 في مدينة السلام شرم الشيخ قائلاً :"مصر عظيمة وتنظيم Cop27 رائع" ،وذلك علي هامش فاعليات اليوم السابع من قمة المناخ Cop27. 

ودعا المبعوث الرئاسي الأمريكي للمناخ جون كيري -خلال مشاركته في فعاليات يوم إزالة الكربون ضمن فعاليات قمة المناخ كوب 27 المنعقدة في شرم الشيخ- دول العالم إلى الإسراع في تحول الطاقة، وخفض الميثان عالميًا. 

وقال جون كيري: "علينا فى قمة شرم الشيخ اتخاذ قرارات لمواجهة تغير المناخ وارتفاع الحرارة، ولا بد من استخدام تكنولوجيات جديدة لتطبيق استخدام الطاقات الجديدة والمتجددة".

وأضاف خلال كلمته في يوم إزالة الكربون على هامش قمة المناخ-، أنه يمكن لدول العالم أن تركز على إزالة الكربون وزيادة نسبة استهلاك الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة.

وأشار المبعوث الأمريكي، خلال كلمته في قمة المناخ، إلى أن الحلول التي يطرحها منطقية، فوفقًا لوكالة الطاقة العالمية، إذا التزمت الدول بميثاق مبادرة خفض انبعاثات الميثان، فإن النتائج ستكون رائعة بحلول عام 2030.

وقال إن قمة شرم الشيخ بداية التنفيذ، ولا بد أن نواجه معًا التحدي والعمل المشترك لتخفيف آثار حرق الوقود الأحفوري.

ولفت إلى أن تحول الطاقة يتطلب تكامل الدول مع بعضها ويحتاج إلى جهود الجميع، وأن هذا ليس حديثنا وإنما رأي العلماء نتيجه عمل استغرق سنوات.

وأضاف المبعوث الأمريكي: "إذا لم نتخلص من الانبعاثات فسنضر بالبشر، فهناك 15 مليون شخص يموتون من أسباب مثل آثار الاحتباس الحراري".

شرم الشيخ الرئيس الأمريكي الاحتباس الحراري الطاقة المتجددة ارتفاع الحرارة المبعوث الرئاسي الأمريكي للمناخ المبعوث الرئاسي الأمريكي يوم إزالة الكربون الطاقة العالمية الطاقات الجديدة والمتجددة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سد فمك|تعليق صادم من والد حسام حبيب بعد عودته إلى شيرين عبدالوهاب

بدون تشفير.. قناة عربية تعلن رسميا بث مباريات كأس العالم

أسامة عبد الكريم يكشف ما قاله محمد الشناوي بعد رحيله عن الأهلي

بعد عودتها لحسام حبيب.. شاهد| رد فعل ابنة شيرين عبد الوهاب

أسعار الذهب اليوم السبت بالأسواق.. فيديو

رد فعل صادم من شقيق شيرين عبد الوهاب بعد عودتها لحسام حبيب

لماذا أغلق باب التوفيق عنك؟.. بسبب 7 أفعال شائعة احذر مصائبها

اعتذرت بعد تألقه.. خالد الغندور ينتقد رضا عبد العال بسبب نجم الأهلي

ترشيحاتنا

أحمد الخطيب: السعودية بدأت طريق السياحة المستدامة للحفاظ على المناخ

وزير القوى العاملة السابق يحتفل بخطوبة نجله محمد على رهف صبري الشامي

زار وحدة الغسيل وبنك الدم..محافظ الشرقية يتفقد مستشفى بلبيس المركزي

ارتفاع عدد ضحايا مينى باص ترعة الدقهلية إلى 16 قتيلا

الوزراء: لا صحة لإقرار زيادة جديدة في ضريبة القيمة المضافة على السلع والمنتجات

جون كيري لـ صدى البلد: مصر عظيمة وتنظيم Cop27 "رائع"

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في طريق العودة لحسام حبيب.. كم شخصًا تخلت عنهم شيرين؟

الناس تعبت منها..خبيرة تفجر مفاجأة عن عودة شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

حقنة بوتكس.. صورة صادمة لـ غادة عبد الرازق

بعد عودتهما.. 10 صور أثارت ضجة لـ شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

فيديو

إعلامي شهير كلمة السر في عودة حسام حبيب وشيرين عبدالوهاب.. من هو؟

منى زكي بملابس مارلين مونرو وأغنية مهرجانات بمسرحية وش ثاني .. فيديو

الغربة مرة.. شاهد عامل دليفري يبكي بحرقة أمام مغسلة في الكويت

من قلبه أسود لـ حب حياتي.. هاجمته كثيرا واعتذرت له على الهواء .. تصريحات شيرين عبد الوهاب عن حسام حبيب فى 5 شهور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

الغرب وحقوق الإنسان

كيرلس صبري

تحولات رقمية وملامح أقتصادية جديدة

مديحة عاشور

أنظار العالم صوب مصر

محمد شعبان

قمة المناخ تاريخ جديد لقوة مصر

هبة مصطفى

طريقك أخضر يا مصر

نهى زكريا

مؤتمر المناخ.. مصر تبنى سفينة نوح

جمال أبو الدهب

وفشلت مؤامرة الخونة

د. سارة الغراب

مكافحة التغير المناخي.. نحو مقاربة دستورية

اﻟﻤﺰﻳﺪ