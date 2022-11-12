جون كيري لـ صدى البلد: مصر عظيمة وتنظيم Cop27 "رائع"

أشاد مبعوث الرئيس الأمريكى بقمة المناخ Cop27 جون كيري بتنظيم Cop27 في مدينة السلام شرم الشيخ قائلاً :"مصر عظيمة وتنظيم Cop27 رائع" ،وذلك علي هامش فاعليات اليوم السابع من قمة المناخ Cop27.

ودعا المبعوث الرئاسي الأمريكي للمناخ جون كيري -خلال مشاركته في فعاليات يوم إزالة الكربون ضمن فعاليات قمة المناخ كوب 27 المنعقدة في شرم الشيخ- دول العالم إلى الإسراع في تحول الطاقة، وخفض الميثان عالميًا.

وقال جون كيري: "علينا فى قمة شرم الشيخ اتخاذ قرارات لمواجهة تغير المناخ وارتفاع الحرارة، ولا بد من استخدام تكنولوجيات جديدة لتطبيق استخدام الطاقات الجديدة والمتجددة".

وأضاف خلال كلمته في يوم إزالة الكربون على هامش قمة المناخ-، أنه يمكن لدول العالم أن تركز على إزالة الكربون وزيادة نسبة استهلاك الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة.

وأشار المبعوث الأمريكي، خلال كلمته في قمة المناخ، إلى أن الحلول التي يطرحها منطقية، فوفقًا لوكالة الطاقة العالمية، إذا التزمت الدول بميثاق مبادرة خفض انبعاثات الميثان، فإن النتائج ستكون رائعة بحلول عام 2030.

وقال إن قمة شرم الشيخ بداية التنفيذ، ولا بد أن نواجه معًا التحدي والعمل المشترك لتخفيف آثار حرق الوقود الأحفوري.

ولفت إلى أن تحول الطاقة يتطلب تكامل الدول مع بعضها ويحتاج إلى جهود الجميع، وأن هذا ليس حديثنا وإنما رأي العلماء نتيجه عمل استغرق سنوات.

وأضاف المبعوث الأمريكي: "إذا لم نتخلص من الانبعاثات فسنضر بالبشر، فهناك 15 مليون شخص يموتون من أسباب مثل آثار الاحتباس الحراري".