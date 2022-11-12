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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم.. خبير تعليم يشيد بإضافة برامج دراسية جديدة لطلاب الجامعات عن التغيرات المناخية.. قرار عاجل من حقوق القاهرة لطلاب الفرقة الرابعة

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

 

كل ما تريد معرفته حول مركز الخدمة العامة والتنمية الاجتماعية بجامعة عين شمس

تسعى جامعة عين شمس إلى تحقيق التميز في مجال التعليم الجامعي والبحث العلمي علي المستويات المحلية والإقليمية والعالمية في ظل مناخ يتسم بالاستقلالية والحرية والديمقراطية والمساواة، وبما يساهم في خدمة المجتمع وتحقيق التنمية المستدامة.

 

فوز أستاذ مساعد بجامعة القاهرة بجائزة الشباب العربي 2022

فازت الدكتورة هالة أحمد الرشيدي الأستاذ المساعد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، بالمركز الأول بجائزة الشباب العربي لعام 2022 عن دراسة بعنوان "خبرة المنظمات العربية المتخصصة في تعزيز العمل العربي المشترك: حدود الواقع والمأمول".

 

الإدارة البيئية والصحة المهنية أبرزها.. 4 شهادات دولية جديدة لطب أسنان القاهرة

حصلت كلية طب الفم والأسنان بجامعة القاهرة، على 4 شهادات دولية جديدة من التحالف الدولي الألماني GETS وهي: شهادة الأيزو 14001 في مجال مبادئ ونظم الإدارة البيئية، وشهادة 45001 والخاصة بإدارة السلامة والصحة المهنية، وشهادة 9001 والخاصة بنظام إدارة الجودة، وشهادة 21001 الخاصة بنظام الإدارة للمؤسسات التعليمية.

 

وزير التعليم العالي يشارك ضمن فعاليات COP27 في جلسة استراتيجيات العلوم والتكنولوجيا

شارك دكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي في جلسة بعنوان "إعادة تصميم استراتيجيات العلوم والتكنولوجيا والابتكار في عالم متغير"، والتي عُقدت ضمن فاعليات يوم العلم بمؤتمر المناخ متعدد الأطراف COP27، وقد أدار الجلسة دكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا والمُنسق العلمي ليوم العلم في مؤتمر الأمم المتحدة متعدد الأطراف للمناخ.

 

تفاصيل مشاركة طلاب جامعة بدر بمنتدى "اسمع واتكلم" في الأزهر.. صور

أعلن الدكتور فوزى تركى، رئيس جامعة بدر  فى القاهرة "BUC"، أنه تم مشاركة طلاب جامعة بدر من مختلف كليات الحرم الجامعى ضمن فعاليات منتدى "اسمع واتكلم" فى نسخته الثانية فى "قاعة الأزهر للمؤتمرات".. لافتاً أن مشاركة طلاب الكلية للحدث كان بدعم كامل من الدكتور حسن القلا رئيس مجلس أمناء الجامعة.

 

فقرة يومية في الاذاعة المدرسية لتغطية أخبار قمة المناخ خلال طابور الصباح

أصدر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم قرارا جديدا بمناسبة ظاهرة التغيرات المناخية واستضافة مصر لـ مؤتمر المناخ COP 27 .

 

خبير تعليم يشيد بإضافة برامج دراسية جديدة لطلاب الجامعات عن التغيرات المناخية

قال الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي: إن من ضمن السياسات والاستراتيجيات والمحاور التي تعمل عليها الوزارة  فيما يخص قمة المناخ وهو التعليم، وأن الوزارة قررت أن يتم إضافة برامج دراسية جديدة لطلاب الجامعات عن التغيرات المناخية.

 

طلاب الجامعات عن إضافة برامج دراسية عن التغيرات المناخية: أمر مهم ومؤثر

تستضيف مصر الدورة الـ 27 لمؤتمر الدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP 27، في الفترة من 6 حتى 18 نوفمبر الجاري.

 

لفيف من الوزراء خلال جولتهم بجناح الإبداع الأخضر ضمن فعاليات COP27.. صور

شهد معرض جامعة عين شمس بجناح الإبداع الأخضر لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ضمن فاعليات مؤتمر الدول الأطراف( قمة المناخ COP27)، تفقد عدد من الوزراء منذ انطلاق فعاليات القمة.

 

أفراد مجهولون.. قرار عاجل من حقوق القاهرة لطلاب الفرقة الرابعة

أعلنت كلية الحقوق جامعة القاهرة ، بيانا رسميا  بعد ظهور مجموعة من الأفراد المجهولين استغلال طلاب الكلية ماديا.

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