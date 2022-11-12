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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

السياحة العالمية في جولة بالتراث المصري على هامش cop27

جانب من الجولة
جانب من الجولة

قامت وزارة السياحة والآثار، بتنظيم جولة لأعضاء لجنة السياحة والاستدامة CTS التابعة لمنظمة السياحة العالمية، وذلك في المنطقة الخضراء Green zone بمؤتمر ال COP27، اصطحابتهم خلالها غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة، برفقة سامية سامي رئيس الإدارة المركزية لشركات السياحة بالوزارة، ومجموعة من ممثلي الإدارة وقيادات الوزارة والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي.

جاءت هذه الزيارة على هامش استضافة مصر لاجتماع لجنة السياحة والاستدامة CTS التابعة لمنظمة السياحة العالمية، والذي عُقد ضمن فعاليات انعقاد مؤتمر الأطراف السابع والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ  COP27 والذي تستضيفه مصر حالياً بمدينة شرم الشيخ.

وقاموا خلال الجولة بزيارة الجناح الخاص بمحافظة الوادي الجديد الموجود في المنطقة الخضراء، تعرفوا خلالها على طبيعة الحياة بالمناطق البيئية والريفية وأدوات المعيشة المستخدمة قديماً ومازال يحتفظ أهل المحافظة باستخدامها في الوقت الراهن والتى جميعًا تتسم بالمحافظة على البيئة والاستدامة.

كما تم استعراض أبرز المنتجات التراثية والصناعات اليدوية لأهالي المحافظة مثل صناعة التمور والخزف والفخار بما يحقق أهداف السياحة البيئية والاستدامة بتمكين الصناعات والحرف اليدوية للمواطنين.

كما شارك في الزيارة  Zoritsa Urosevic المدير التنفيذي لمنظمة السياحة العالمية، السيدة Višnja Letica مستشار وزير السياحة والرياضة في كرواتيا وهي الرئيس الحالي للجنة،  والسيد Dirk Glaesser مدير التنمية المستدامة للسياحة بمنظمة السياحة العالمية، والسيدة Virginia Fernandez-Trapa مسئولة برامج التنمية المستدامة للسياحة بمنظمة السياحة العالمية.

من جانبها، أشارت غادة شلبي ، إلى أن هذه الزيارة جاءت تماشياً مع المبادرات التي أطلقتها منظمة السياحة العالمية الخاصة بالاهتمام بالسياحة البيئية والريفية ودعم والاهتمام بالأنشطة التي تقوم بها المجتمعات بها.

وأضافت أن مصر تحرص على تنمية السياحة البيئية وإدماج المجتمع المحلي في السياحة، مشيرة إلى أن السياحة البيئية أصبحت أحد الأنماط السياحية التي تقوم الوزارة بالترويج لها، خاصة مع اتجاهات ورغبة السائحين نحو التعايش مع أهل المكان الذى يقوم بزيارته ورغبتهم في التعرف على عاداتهم وتقاليدهم لكي يعيش تجربة سياحية متكاملة.

وحرص الحضور على التقاط الصور التذكارية، والشراء من المنتجات اليدوية بالمعرض، وأعربوا عن سعادتهم وإعجابهم بما شاهدوه خلال هذه الزيارة والتجربة التى لن تُنسى ولا سيما الأنشطة المختلفة التي تتميز بها المحافظة مثل زراعة الأسطح وصناعة الفخار والرسم على الرمال.

كما تم تقديم مجموعة من الهدايا التذكارية للسادة ضيوف مصر من منظمة السياحة العالمية.

جدير بالذكر أنه كان قد انعقد، أول أمس، اجتماع لجنة السياحة والاستدامة CTS التابعة لمنظمة السياحة العالمية، والذي شاركت فيه غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة، وعُقد في المنطقة الخضراء بمؤتمر COP27 المُنعقد حالياً بمدينة شرم الشيخ وتستضيفه مصر خلال الفترة من 6 حتى 18 نوفمبر الجاري.

وتعتبر هذه هي المرة الأولى التي يعُقد فيها اجتماع هذه اللجنة على هامش انعقاد فعاليات مؤتمر  COP 27، ويعد هذا الاجتماع هو أول اجتماع للجنة يتم عقده خارج إطار الجمعية العامة للأمم المتحدة UNGA.

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السياحة شرم الشيخ وزارة السياحة والآثار محافظة الوادى الجديد السياحة العالمية

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