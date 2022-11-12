المدير الفني لمانشستر يونايتد يجهز مفاجأة صادمة لـ ماجواير

أكد تقرير صحفي، أن الهولندي إيريك تين هاج المدير الفني لفريق مانشيستر يونايتد يخطط للتخلص من هاري ماجواير، مدافع الفريق خلال الانتقالات الصيفية القادمة.

وذكرت صحيفة "جارديان" الإنجليزية، أن تين هاج يرغب في رحيل هاري ماجواير والبرازيلي فريد، في نهاية الموسم الجاري، لدعم صفوف الفريق بصفقات مميزة، لبناء صفوف الفريق من جديد.

وأضافت الصحيفة أن تين هاج يريد رحيل ماجواير بسبب بطئ الحركة لدى اللاعب، والمدرب الهولندي يريد ضم لاعبين لدعم الدفاع ومنافسة رفائيل فاران وليساندرو مارتينيز.

وأشار التقرير إلى أن مدرب الشياطين الحمر يريد مغادرة فريد بعد انتهاء عقده في يونيو القادم، وعدم التجديد لموسم إضافي أخر.

ويستعد مانشستر يونايتد لمواجهة نظيره فولهام غدًا الأحد في إطار منافسات الجولة السادسة عشر من الدوري الإنجليزي "بريميرليج".

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الخامس في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 23 نقطة.