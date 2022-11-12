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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تحقيقات

تحركات عاجلة لتعويضات ضحايا حادث المنصورة.. التضامن صرف 100 ألف جنيه للوفاة

صدى البلد

شهد حادث أتوبيس ترعة المنصورية بمحافظة الدقهلية الذي أسفر الحادث عن عدد ٦ حالات إصابة وعدد ٢٠ حالة وفاة حتي الآن، تحركات عاجلة لتقديم الدعم الكامل لأسر الضحايا وتوفير الرعاية الطبية اللازمة للمصابين .

رفع التعويضات من ٥٠ إلى ١٠٠ ألف 


تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية أعلنت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي بالتنسيق  مع الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية رفع قيمة التعويضات لضحايا حادث انقلاب الأتوبيس الذي وقع في ترعة المنصورية قرب قرية منشأة عبد النبي مركز أجا محافظة الدقهلية وأسفر الحادث عن عدد ٦ حالات إصابة وعدد ٢٠ حالة وفاة حتي الآن وجار البحث من خلال فرق الإنقاذ  عن احتمالية وجود حالات وفاة أخري إلى ١٠٠ ألف جنيه بدلا من ٥٠ ألف جنيه.

شمول أسر الضحايا بكافة أنواع الرعاية

كما وجهت وزيرة التضامن الاجتماعي بشمول أسر الضحايا بكافة أنواع الرعاية الاجتماعية، مشيرة إلى أن هناك تنسيقا مع الجمعيات الأهلية من أجل تعبئة  الموارد من الجمعيات الأهلية لتوفير المزيد من المساعدات للأهالي.

ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالدقهلية بسرعة التعامل مع تداعيات الحادث لمساعدة الأسر، حيث انتقلت لجنة الإغاثة التابعة لمديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة على الفور لموقع الحادث لمعاينته وحصر الخسائر  فى الأرواح ومساعدة الأسر، مقدمة التعازي لأسر الضحايا وموجهة بتقديم كافة أوجه المساعدات التى تحتاجها الأسر المنكوبة.

مؤسسة حياة كريمة

من جانب أخر أعلنت مؤسسة حياة كريمة عن صرف تعويضات عاجلة لضحايا حادث انقلاب ميني باص في محافظة الدقهلية، وذلك من خلال تحرك عاجل من المؤسسة لصرف تعويضات مادية عاجلة لأسر الضحايا، حيث يتم صرف ٥٠ ألف جنيه لأسرة المتوفى، و صرف ٢٥ ألف جنيه  للمصاب، بالإضافة إلي تقديم واجب العزاء لأسرهم.

فرق الرصد الميداني

وعلي الفور تحركت فرق الرصد الميداني بالمؤسسة عقب الحادث الأليم، والذي لقي خلاله 20 شخصا مصرعهم، فيما أصيب 6 آخرون علي طريق (ميت غمر- المنصورة) أمام قرية الديرس التابعة لمركز أجا بمحافظة الدقهلية، وتم نقل المتوفين والمصابين لمستشفيات أجا والمنصورة الدولي فيما تم انتشال السيارة من المياه، وانتقلت سيارات الإسعاف والإنقاذ النهري إلى مكان الحادث وما زالت جهود قوات الإنقاذ مستمرة.  


يأتي ذلك سعيًا من مؤسسة حياة كريمة لدعم الفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقًا خاصًة في الأزمات، وتماشيًا مع الدور المجتمعي لمؤسسة حياة كريمة تجاه المواطنين الأكثر احتياجًا في مختلف محافظات الجمهورية لتحقيق حياة كريمة لهم، وضمن جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي والذي تأتي المؤسسة كأحد اعضائه ومؤسسيه مع عدد من الكيانات الرائدة في العمل التنموي في مصر.

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