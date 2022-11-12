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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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اقتصاد

محيي الدين : ارتباط جوهري بين العمل المناخي والأمن الغذائي

محمود محي الدين
محمود محي الدين

أشاد الدكتور محمود محيي الدين ، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الامم المتحدة للتغير المناخي والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة ،  بإطلاق مبادرة الغذاء والزراعة من أجل التحول المستدام “FAST  وكذلك مبادرة الإبتكار الزراعي للمناخ ، مشيرا إلى أن قمة المناخ بشرم الشيخ هي قمة التنفيذ والشراكات مما يسهم في تحقيق الامن الغذائي وتطوير القطاع الزراعي نظرا للارتباط الجوهري بين العمل المناخي و الأمن الغذائي.

 

جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها بجلسة مبادرة الابتكار الزراعي للمناخ وذلك في إطار فعاليات يوم الزراعة والغذاء بقمة المناخ بشرم الشيخ بحضور وزير الزراعة المصري السيد القصير و توماس فيلساك وزير الزراعة بالولايات المتحدة الأمريكية و مريم المهيري وزيرة التغير المناخي والبيئة بدولة الإمارات وعدد من الخبراء وممثلي الجهات الدولية المعنية .

محمود محي الدين: ضرورة تمويل إجراءات التكيف مع التغيرات المناخية بشكل متساوي

محمود محي الدين: مؤتمر شرم الشيخ للتفاوض وتنفيذ قرارات مواجهة التغير المناخي

وخلال كلمته، أشار رائد المناخ الى أهمية توفير التمويل المناسب لمواجهة الفجوة الغذائية مع الأخذ في الاعتبار ضرورة خفض الانبعاثات من القطاع الزراعي من خلال دعم إجراءات الصلابة بهذا القطاع . وحذر محيي الدين أنه إذا لم يتم اتخاذ الاجراءات اللازمة سيؤدي ذلك الى تفاقم الأزمة .

من ناحية أخرى، أوضح محيي الدين أن المبادرات التي تم إطلاقها اليوم تركز على العلم والبحث ،مؤكدا على ضرورة الاعتماد على العلم والتمويل لدعم الصلابة في القطاع الزراعي وتمكين المزارعين .

وفي سياق آخر ، أشار محيي الدين الى أن مبادرة شرم الشيخ التكيف والتي أطلقها وزير الخارجية سامح شكري تعطي أولوية كبري لملف الأمن الغذائي في إطار اقليمي يسهم في جذب مزيد من الاستثمارات في الطبيعة والمياه وغيرها من القطاعات الحيوية . 

كما أشار الى أن تلك المبادرات تأتي أيضا اتساقا مع أهداف فريق رواد المناخ وشراكة مراكش.

الدكتور محمود محيي الدين أجندة قمة المناخ COP 27 اخبار مصر مال واعمال الامن الغذائي Finance Real Estate

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