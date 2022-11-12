الغلط على أخوها | تصريح ناري من رضوى الشربيني بسبب زواج شيرين

تداول نشطاء موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، تعليق الاعلامية رضوى الشربينى على خبر رجوع الفنانة شيرين عبد الوهاب و طليقها حسام حبيب وزواجهما رسميا.

وقالت رضوى الشربينى خلال برنامجها هى وبس:" إزاي تقولوا على شيرين عبد الوهاب معندهاش كرامة ".

ودافعت عن الفنان حسام حبيب متسائلة:"حد يقولي غلط في ايه؟.. وتابعت:" الغلط علي أخوها اللي قال كلام مش كويس".

تصدرت الفنانة شيرين عبد الوهاب، تريند مؤشر البحث على موقع جوجل ، بعد زواجها رسميا من حسام حبيب.

وتداول نشطاء موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، صورا للفنانة شيرين عبد الوهاب من كتب كتابها قريبة من وجهها وهو ما كشف عن عدم وضعها أي مستحضرات تجميل نهائيا وأبرز بعض الخرابيش فى وجهها.

وعلق البعض من متابعيها :" شكلها حزين جدًا .. فيه سر غريب فى الحكاية ورا رجوعهم لبعض".

وظهرت الفنانة شيرين عبد الوهاب بفستان أنيق أبيض ستان مكشوف الأكتاف وهو ما كشف عن زيادة وزنها.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت على عدم وضع المكياج حتى بلمسات البسيطة وترك شعرها منسدلا على كتفيها.