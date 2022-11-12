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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

مستقبل وطن بالإسكندرية يواصل حملة "كلنا واحد"

مستقبل وطن يواصل
مستقبل وطن يواصل حملة "كلنا واحد"

واصل حزب مستقبل وطن في الاسكندرية، حملة "كلنا واحد"، وذلك تحت رعاية النائب رزق راغب ضيف الله، أمين الحزب بالمحافظة، وعضو مجلس النواب، والتى تستهدف تقديم خدمات فعلية ومباشرة للمواطن السكندرى على عدة اصعدة اجتماعية وخدمية وصحية وتعليمية.

أوضح النائب رزق راغب ضيف الله أمين حزب مستقبل وطن بالمحافظة، إن الحزب نظم عددًا من الأنشطة والفعاليات الخدمية للمواطنين بجميع أقسام المحافظة، شملت قوافل طبية وتوزيع مواد غذائية، وذلك فى إطار خطة الحزب فى تقديم كافة وسائل العون للمواطن ومحاربة الغلاء، وفقا لتوجيهات المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس الحزب، ورئيس مجلس الشيوخ، والمهندس أشرف رشاد الشريف، النائب الأول لرئيس الحزب والأمين العام، ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب.

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وأضاف ضيف الله ان الحزب واصل مبادرة كلنا واحد لتقديم يد العون للمواطن البسيط ومحاربة الغلاء، وذلك كجزء من دور الحزب الاجتماعي في المشاركة الفعالة في تقديم خدمات حقيقة للمواطن المصري الذى يمثل حجر الاساس للتنمية والاستقرار.

وأضاف النائب خالد شلبي أمين تنظيم الحزب ان الحملة تستهدف تقديم خدمات مباشرة لألاف المواطنين بالاسكندرية، عبر توزيع ألاف العبوات الغذائية،  للأسر الأكثر احتياجا  حيث  ان الحملة استهدفت  توزيع   منتجات غذائية ل ٣٠ الف  اسرة في كافة احياء الاسكندرية بالاضافة الي اقامة  منافذ بيع السلع الغذائية باسعار مخفضة، في كافة أنحاء المحافظة.

وأشار شلبي إلى ان أمانة المحافظة شاركت مع امانات الأقسام في توزيع ألاف العبوات الغذائية على المواطنين في الأماكن الأكثر احتياجا بالتنسيق مع الوحدات الحزبية، مشيدا بدور شباب الحزب وقياداته التنظيمية في تنفيذ الفعالية بمختلف مناطق الإسكندرية.

يأتي ذلك فى إطار الدور المجتمعي، ولحزب مستقبل وطن بمساندة الدولة المصرية في مواجهة جميع التحديات ودعم المواطن المصري وخاصة الفئات الأكثر احتياجا.

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