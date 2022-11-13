في هذا الوقت يصل جرام الذهب لـ 1300جنيه .. التموين تكشف مفاجأة

قال الدكتور ناجي فرج مستشار وزير التموين لصناعة الذهب، إن الذهب ارتفع خارجيا ٨٠ دولار خلال اليومين الماضيين وارتفع ٥٠ جنيها في مصر، مشيرا إلى أن هذه الارتفاعات قوية جدا.

واضاف "ناجي فرج" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "مساء دي إم سي" المذاع علي قناة دي إم سي الفضائيه، أن أسعار الذهب كان يرتفع في مصر وينخفض في الخارج بسبب العرض والطلب داخل الدولة، موضحا أن الذهب ملاذ آمن لكثير من المواطنين.

وتابع الدكتور ناجي فرج، أن الذهب عالميا وصل سعر الوقية لـ ١٨٠٠ دولار وإذا زاد عن تلك السعر فإن سعر جرام الذهب عيار ٢١ في مصر سوف يصل لـ ١٣٠٠ جنية للجرام.