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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الحق بيع| صعود مفاجئ في أسعار الذهب.. وعيار 21 يرتفع 46 جنيها

أسعار الذهب
أسعار الذهب

شهدت أسعار الذهب على مدار الساعات القليلة الماضية حالة من الاضطراب بعد موجة الإرتفاعات المتتالية للمعدن الأصفر فقد سجل سعر جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر شهرة داخل الأسواق 1256 جنيها خلال التعاملات الصباحية؛ ليصل فى التعاملات المسائية لـ 1272 جنيها للجرام.

أسعار الذهب اليوم السبت 12 نوفمبر 2022

وسجلت أسعار الذهب على مدار تعاملات اليوم السبت 12 نوفمبر حالة من الإرتفاع الكبير حيث بدأت التعاملات الصباحية بـ إرتفاع طفيف حيث سجلت أسعار الذهب مايلي خلال التعاملات الصباحية :-

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أسعار الذهب اليوم السبت بالأسواق.. فيديو

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أسعار الذهب تسجل قفزة قوية وسط انخفاض الدولار عالميا.. تفاصيل

- بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 1435 جنيها

-سجل سعر جرام الذهب عيار 22 نحو 1294 جنيها.

-فيما بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 1256 جنيهًا 

-وصل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 1077 جنيهًا

- سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم نحو 830 جنيها

- سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم نحو 690 جنيها.

صعود مفاجئ فى أسعار الذهب

ولم تشهد أسعار الذهب استقرارا على مدار تعاملات اليوم بل استمر المعدن الأصفر فى الصعود حيث وصل خلال التعاملات المسائية إلى ارتفاع كبير ليسجل عيار 21 حوالى 1272 جنيها لجرام مقابل 1256 جنيها فى التعاملات الصباحية أى بارتفاع حوالى 16 جنيها خلال ساعات قليلة فقط.

وجاءت أسعار الذهب خلال التعاملات المسائية اليوم السبت 12 نوفمبر 2022:-

- سجلت أسعار الذهب عيار 21:   1272   جنيه

-بلغ سعر الذهب عيار 24 :   1454   جنيه

-فيما سلج سعر الذهب عيار18 :   1090   جنيه

-بلغ سعر عيار ١٤ حوالى   850.5   جنيه

- سعر الجنيه الذهب سجل  10176   جنيه

-سجلت أسعار الذهب بالنسبة للاوقية   1772  دولار 

أسعار الذهب الجمعة 11 نوفمبر 2022

الصعود الذى شهدته أسعار الذهب بدأ منذ تعاملات أمس الجمعة 11 نوفمبر 2022 حيث سجل 
عيار 21 حوالى   1257  جنيه فيما سجل عيار 24 حوالى   1436.5 جنيه، فيما بلغ عيار 18 حوالى   1077.5 جنيه، فيما سجل عيار 14 حوالى 840 جنيه للجرام.

وبالنظر إلى تعاملات نهاية الأسبوع الماضي وبالتحديد فى الخميس 10 نوفمبر  نجد أن أسعار الذهب حيث  بلع سعر الذهب عيار 21 حوالى  1220 جنيه للشراء و1226 جنيه للبيع،مقابل 1272 خلال تعاملات اليوم السبت 12 نوفمبر ليرتفع بقيمة 46 جنيها فى ثلاث أيام. فيما سجل سعر الذهب عيار 14نحو  813  جنيها للشراء و817 جنيها للبيع، أم سعر الجنيه الذهب سجّل حوالى 9760 جنيها للشراء 9808 جنيه للبيع

سعر الذهب بالمصنعية

ويختلف أسعار الذهب بالمصنعية من محل لآخر ومن منطقة لأخري حيث تترواح قيمة المصنعية مابين  30 و65 جنيهًا  وتتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، بحد أقصي من قيمة الجرام الواحد، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

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التضخم ومؤشرات نتائج انتخابات التجديد النصفي للكونجرس الأمريكي يدفعان الذهب للصعود

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أسعار الذهب اليوم السبت بالأسواق.. فيديو

أسعار الذهب عالميا

وعالميا حققت أسعار الذهب أكبر مكاسب أسبوعية له منذ 30 شهرًا بعد تراجع الدولار والعملات الرقمية  هذا الأسبوع، حيث أنهت العقود القياسية الأمريكية الآجلة للذهب لشهر ديسمبر تداولات يوم الجمعة على ارتفاع بقيمة 15.70 دولارًا، أو ما يقرب من 1٪، إلى 1,769.40 دولارًا للأوقية في بورصة كوميكس في نيويورك.

كان السعر الفوري للسبائك، الذي يتابعه بعض المتداولين عن كثب، قد وصل إلى 1,766.59 دولارًا للأوقية، وارتفع الذهب منذ يوم الخميس بعد انخفاض مؤشر الدولار، الذي يقيس العملة الأمريكية بنسبة 4.1 ٪ على مدار الأسبوع.

اسعار الذهب أسعار الذهب اليوم السبت 12 نوفمبر 2022 أسعار الذهب الجمعة 11 نوفمبر 2022 سعر الذهب بالمصنعية أسعار الذهب عالميا

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