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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار الدرهم الإماراتي في البنوك اليوم الأحد 13-11-2022

سعر الدرهم الاماراتي
سعر الدرهم الاماراتي اليوم مقابل الجنيه المصري

سعر الدرهم الإماراتي اليوم.. استقر سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 13-11-2022، عقب ارتفعه 5 قروش خلال الأسبوع الماضي نحو قرشين تقريبا.

 

ويقدم موقع صدى البلد الأخبار أسعار الدرهم الأماراتي في البنوك المصرية مستهل تعاملات اليوم الاحد 13 نوفمبر 2022، وسجل سعر صرف الردرهم الاماراتي في البنك المركزي المصري 6.63 جنيه للشراء و6.65 جنيه للبيع.

 

وتراوح سعر صرف الدرهم الإماراتي في البنوك اليوم بين 6.49 و6.65 جنيه للشراء وبين 6.65 و6.66 جنيه للبيع.

أعلى سعر لصرف الدرهم الإماراتي

سجل سعر صرف الدرهم الاماراتي مقابل الجنيه المصري اليوم الاحد أعلى سعر له في مصرف أبو ظبي الإسلامي  بقيمة 6.65 جنيه للشراء و6.62 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي 

وفي أكبر بنكين حكوميين “الأهلي المصري، مصر” سجل الدرهم الإماراتي 6.63 جنيه للشراء و6.64 جنيه للبيع.

أسعار الدرهم الإماراتي في البنوك

ووصل سعر الدرهم الإماراتي بنك المشرق نحو 6.64 جنيه للشراء و6.66 جنيه للبيع، وفي بنك بلوم وصل سعر الدرهم الاماراتي مقابل الجنيه المصري 6.63 جنيه للشراء 6.65 جنيه للبيع.

في بنك الاستثمار العربي وصل سعر صرف الدرهم الإماراتي إلى  6.63 جنيه للشراء و6.66 جنيه للبيع، وفي بنك قناة السويس سجل الدرهم الإماراتي 6.62 جنيه للشراء و6.66 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنك التجاري الدولي

وصل سعر الدرهم الإمارتي مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي 6.63 جنيه للشراء و6.65 جنيه للبيع.

سعر صرف الدرهم في بنك الإمارات دبي

وسجل سعر صرف الدرهم الاماراتي في بنك الإمارات دبي 6.62 جنيه للشراء و6.66 جنيه للبيع، وفي بنك التنمية الصناعية وصل الدرهم الإماراتي إلى 6.60 جنيه للشراء و6.65 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإمارتي في بنك أبو ظبي 

وفي بنك أبو ظبي التجاري سجل الدرهم الاماراتي 6.59 جنيه للشراء و6.66 جنيه للبيع، ووصل في بنك قطر الوطني إلى 6.61 جنيه للشراء و6.65 جنيه للبيع، وسجل في البنك العربي الأفريقي 6.55 جنيه للشراء و6.65 جنيه للبيع.

أقل سعر لصرف الدرهم الإماراتي 

سجل أقل سعر لصرف الدرهم الدرهم الإماراتي في  6.49 جنيه للشراء و6.65 جنيه للبيع، يليه بنك مصر إيران - ميد بنك بنحو 6.54 جنيه للشراء و6.67 جنيه للبيع.

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