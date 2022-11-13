الأمر أصبح سهلا| تعرف على شروط منح ترخيص تشغيل عربات الطعام المتنقلة

يبحث الشباب عن أي فرصة عمل أو مشروع خاص بهم جانب وظيفتهم، لمواجهة التضخم الذي حدث في العالم خلال الفترة الأخيرة، ويسير جميع الشباب نحو المشاريع الصغيرة، الذي مصدر كسب لملايين الشباب.

وتحرص القيادة السياسية على دفع عجلة الاقتصاد والتنمية، والسعي نحو تحسين مستوى الاقتصاد المحلي، والتخفيف عن كاهل المواطن، وتقوم بعقد العديد من المؤتمرات، لبحث وتذليل كافة العقبات التي تقف أمام المواطنين والشباب.

إصدار تراخيص عربات الطعام بصورة البطاقة

وفي هذا الصدد، قامت الدولة بإصدار تراخيص عربات الطعام المتنقلة لتشجيع الشباب على العمل والحد من البطالة وتعد من بين المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وتستقطب الكثير من الشباب الحالم فى إطلاق مشروعه الخاص.

عربات الطعام تعد مصدر كسب رزق للعديد من الشباب

ويطلق على عربات الطعام المتنقلة وفق القانون بأنها كل عربة أو مركبة أو منصة أيا كان شكلها، قابلة للحركة تكون معدة لتحضير أو إعداد أو بيع الطعام والوجبات الغذائية كالمأكولات والمشروعات وغيرها.

وجاء قانون تنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام المتنقلة الصادر بالقانون رقم 92 لسنة 2018، لتشجيع الشباب على العمل وأيضا وضع ضوابط لـ تراخيص عربات الطعام المتنقلة.

ويقول الدكتور الحسين حسان، خبير التنمية المحلية، إن إصدار تراخيص عربات الطعام المتنقلة تعد فكرة جيدة جدا، خاصة في ظل عدم وجود حوكمة لعربات الطعام التي توجد بالدولة، بالرغم من عددها الكبير، لذلك تعد خطوة تسهيل الإجراءات وتنفيذ مشروع عربات الطعام بصورة البطاقة فقط جيدة، لتبليغ الصحة والجهات المعنية للتأكد من نشاط وسلامة طعام كل عربة يتم التقديم عليها من قبل المواطن.

هل هذا القرار في صالح المواطن؟

وأضاف حسان- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن هذا القرار يكون في صالح المواطن، بسبب توفير فرص العمل له في ظل صعوبة توفير الاشتراطات والإجراءات لجميع التصريحات الخاصة بفتح المحال التجارية أو أى نشاط تجاري، ولكن في ظل تلك التسهيلات سوف تنقذه من أجهزة المحليات التي تحاول أ تصعب تلك الإجراءات على المواطن.

وأشار حسان، إلى أن هناك ميزة أخرى لهذا القرار، وهو خلق نوع من المنافسة في العرض والطلب، وكلما ازدادت عربات الطعام الآمنة، سوف نشهد أسعار طعام جيدة في متناول الجميع، ومصر قامت بتمويل العديد من المشروعات بـ مليارات الجنيهات، ولا تستطيع أن تهدر ما تقوم به من إصلاح في مشروع عربات الطعام أو المخاطرة بصحة المواطن.

الدكتور الحسين حسان، خبير التنمية المحلية

وسبق، وبدأت محافظة القاهرة فى إصدار تراخيص لعربات المأكولات الثابتة بالشوارع، كأحد المشاريع الخاصة بالشباب، حيث سلمت حتى الأن ما يقرب من 30 رخصة، لسيارات الطعام المتنقلة للشباب، تنفيذًا لأحكام القانون 92 لسنة 2018 بشأن تنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام المتنقلة، وبلغت رسوم الترخيص 9 آلاف جنيه لمدة 3 سنوات.

وأكدت محافظة القاهرة، أن أوراق التقدم للحصول على الرخصة "شهادة سلامة الغذاء من هيئة الاستثمار، وشهادة صحية، وصورة شهادة المؤهل، وصورة بطاقة سارية، برنت تأمين، فيش وتشبيه، الموقف من التجنيد للذكور، وشهادة الخدمة العامة للإناث، وصورة ضوئية للمركبة من الداخل والخارج، وطلب بخط اليد موجه للمحافظة.

ضوابط للحصول على عربات طعام آمنة

ويشترط أن يكون المتقدم للحصول على الرخصة من أبناء المحافظة، ويقترح مكانين فى نطاق حى واحد، ولا يشترط أن يكون من سكان نفس الحى، وعند الموافقة على الرخصة يتم دفع رسوم 9 آلاف جنيه، ويتحمل تكاليف إنشاء العربة الخاصة به وفقا لمواصفات هيئة سلامة الغذاء وهيئة الاستثمار.

وهناك العديد من الضوابط للحصول على تراخيص عربات الطعام المتنقلة، وهي أن يصدر ترخيص وحدة الطعام المتنقلة من إدارة الإشغالات بالجهة الإدارية المختصة، وأن يقدم طلب الترخيص مرفقا به البيانات والمستندات الخاصة، كما يجب أن يتضمن طلب الترخيص اسم الطالب ولقبه وجنسيته ومحل إقامته ونوع الوحدة والمساحة اللازمة لها، الحيز الجغرافى المطلوب الترخيص به، مع تقديم صورة بطاقة الرقم القومى سارية، وتقديم صحيفة الحالة الجنائية حديثة صادرة بما لا يجاوز 3 أشهر سابقة على تقديم طلب الترخيص.

كما يجب أن يتم تقديم شهادة تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء عنها أو تأجيلها بالنسبة للذكور، وتقديم شهادة تأدية الخدمة العامة أو الإعفاء منها بالنسبة للإناث، وترخيص سارى لتسيير الوحدة من قسم المرور المختص إذا كانت من المركبات المعدة للسير على الطرق، ويجب أن تكون مدة الترخيص 3 سنوات قابلة للتجديد، ويجب أن يتم سداد رسم لا يتجاوز 5000 جنيه سنويا، تسدد نقدا أو بشيك مقبول الدفع أو بإحدى طرق الدفع الإلكتروني.

ومن ناحية أخرى، وافق مجلس النواب على قانون تشجيع وتنظيم وحدات الطعام المتنقلة في 14 مايو 2018، حيث ينظم عمل عربات الطعام والمشروبات المتنقلة، من خلال العمل الشرعي من خلال الترخيص، باعتبار تلك العربات مصدر كسب لملايين الشباب، وفي الوقت ذاته منعًا لإعاقتها حركة المرور أو تهديد الصحة العامة للمواطنين.



شروط منح ترخيص تشغيل عربات الطعام

ونرصد لكم شروط منح ترخيص تشغيل عربات الطعام المتنقلة التي جاءت كالتالي:

- يجب أن يكون طالب الترخيص شخص اعتباري أو طبيعي مصري

- أن يكون طالب الترخيص قد بلغ 18 عاما.

- ألا يكون قد حكم عليه بعقوبة جناية، أو فى جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

- تعتبر التراخيص الصادرة تطبيقا لأحكام هذا القانون شخصية، ولا يجوز التنازل عنها أو نقلها إلى الغير إلا بموافقة الجهة الإدارية المختصة.

- فى حالة وفاة المرخص له يجب على من آلت إليهم ملكية الوحدة ، إبلاغ الجهة الإدارية المختصة خلال 3 أشهر من تاريخ الوفاة.