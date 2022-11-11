رواتب مجزية وفرصة ذهبية .. فرص عمل في الكويت 2022

تعد الكويت واجهة مفضلة لدي الكثيرين الباحثين عن فرصة عمل فى مختلف التخصصات والحصول على راتب مادي متميز وعليه نستعرض فى السطور التالية فرص العمل المتاحة فى الكويت والتي تشمل تخصصات بخبرة وبدون.

فرص عمل في الكويت 2022

يسعى الكثير من الشباب إلى الحصول على فرصة عمل فى الكويت وعليه هناك مؤسسات أعلنت بالفعل عن حاجتها لشغل بعض الوظائف والتي توفر مقابل مادي كبير.

فرص عمل في الكويت متعددة من بينها وظيفة مهندس ميكانيكا حيث أعلنت أحدى الشركات الخاصة فى الكويت عن حاجتها لعدد 2 مهندس على تكون الاقامة فقط بدون دفع اي رسوم، ويشترط فى المتقدم أن يكون تخصص ميكانيكا وعضوية جمعيه المهندسين الكويتيه.

فرص عمل شاغرة بالكويت

ويبحث العديد من الشباب على وظيفة سائق حيث أن شركة تدريب رياضية فى الكوين أعلنت عن حاجتها لسائق بسيارته على أن تكون وظيفته توصيل مدربه يوميا على أن تكون أيام الأجازت الجمعة والعطلات الرسمية.

أما للباحثين على فرصة عمل أخري فإن هناك فرصة عمل فى الكويت تطلب أيضا مراقب مدني خبره بالتشطيبات والقسائم الخاصه لشركة مقاولات، وسيكون الإلتحاق بتلك الوظيفة فوري على أن يكون لدي المتقدم ‏رخصة قيادة ‏اقامة قابلة للتحويل بعد الاختبار، ويتاقضي المتقدم لهذه الوظيفة راتب 350 دينار.

فرصة عمل بالإعلان فى الكويت

أما للباحثين عن فرصة عمل فى الكويت فإن هناك مطبعة أعلنت حاجتها عن لموظف للعمل لدى مطبعة لتصنيع اللوحات الإعلانية، وأن يكون المتقدم حاصل على بكالوريوس، كما يجب أن يكون على دراية تامة ببرامج الحاسب الآلي.؟

وفى مجال المبيعات فإن هناك فرصة عمل فى الكويت لـ مدير تنفيذي في المبيعات والتسويق ذو خبرة للمساعدة في دفع مبيعات الشركة وتطوير استراتيجيات التسويق، وتكون مها المتقدم للوظيفة المساهمة في تطوير استراتيجيات التسويق، تصميم وتنفيذ خطط تسويقية لمنتجات الشركة.



وبالنسبة للباحثين عن فرصة عمل كسكرتيرة فإن شركة كويتية أعلنت حاجتها عن سكرتيرة تؤدي المهام الكتابية والإدارية، تمتلك مهارات صياغة الرسائل الجيدة ولديها معرفة ممتازة باللغة الإنجليزية.



فرصة عمل للمدرسين بالكويت

كما أعلنت مدرسة فى الكويت عن حاجتها مدرسين تربية بدنية لمدرسة خاصة، وتشترط تلك الوظيفة التعيين من داخل الكويت فقط والخبرة فى المجال، كما تقبل الوظيفة المتقدمين من جميع الجنسيات العربية.