صحف الكويت | قادة العالم يتحدثون في كوب 27.. والسعودية تعلن دعم الشرق الأوسط الأخضر بـ 2.5 مليار دولار

بعد 6 أيام من فوزه بالانتخابات.. بايدن يهنئ نتنياهو



كوريا الشمالية تنفي إجراء أي صفقات سلاح مع روسيا



الكويت: سنحقق الحياد الكربوني في قطاع النفط بحلول 2050



زيلينسكي يهنئ نتنياهو ويدعوه لزيارة كييف



السيسي ورئيسة وزراء إيطاليا يبحثان ملف الطاقة



جوتيريش يحذر من مؤتمر المناخ: البشرية أمام خيار الانتحار الجماعي



العراق.. مقتل أمريكي وسط بغداد



الرئيس العراقي: التصحر يهدد 40% من أراضي البلاد



إيلون ماسك يدعو الأمريكيين للتصويت للجمهوريين الثلاثاء



أوكرانيا: لم نرفض التفاوض مع روسيا.. ونريد التحدث مع خليفة بوتين

سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم الثلاثاء، الضوء على عدد كبير من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.

وقالت صحيفة "الأنباء" إن الرئيس عبد الفتاح السيسي بحث مع رئيسة وزراء إيطاليا جيورجيا ميلوني على هامش قمة المناخ، ملف أمن الطاقة ، الذي يعتبر من أهم مسارات الشراكة بين الجانبين خلال السنوات الماضية، خاصة من خلال الشراكة مع شركة "إيني" في مجال الغاز الطبيعي، مع إمكانية النظر في تنفيذ الربط الكهربائي مع إيطاليا، وذلك للاستفادة من الإمكانات الغنية والمتنوعة في مصر للمساهمة في معالجة التحدي القائم في أوروبا ومعظم دول العالم للتعامل مع أزمة الطاقة.

وتطرق اللقاء كذلك إلى استعراض آخر تطورات القضايا المتعلقة بأمن البحر المتوسط، لاسيما الملف الليبي، حيث تم التوافق بين الجانبين على ضرورة العمل لصون وحدة وسيادة ليبيا، والدفع نحو عقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، إضافة إلى الحفاظ على المؤسسات الليبية الوطنية، وتعزيز دور الجهات الأمنية في مكافحة الإرهاب.

على الصعيد الإقليمي والعربي، أفادت "الوطن" بأن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، يوم الإثنين، تخصيص المملكة 2.5 مليار دولار من أجل دعم "مبادرة الشرق الأوسط الأخضر" على مدار السنوات العشر القادمة وستستضيف مقرها الرئيسي.

وأضاف بن سلمان خلال رئاسته النسخة الثانية من قمة المبادرة في مدينة شرم الشيخ المصرية، على هامش مؤتمر "COP 27" للمناخ، أن السعودية تسعى إلى أن "تمثل الطاقة المتجددة 50% من استهلاكنا في 2030".

وأشار إلى أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي "يستهدف صافي انبعاثات صفرية من خلال التنمية المستدامة بحلول العام 2050".

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، الاثنين، عن وزير الخارجية الشيخ سالم الصباح قوله على هامش مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب27) في مصر إن الكويت ملتزمة بتعهداتها في الوصول للحياد الكربوني في قطاع النفط والغاز بحلول عام 2050، وعلى صعيد الدولة بعدها بعشر سنوات.

وقال الشيخ سالم إن خطة الكويت، المُصدر الرئيسي للنفط والعضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، لتحقيق الحياد الكربوني "تعهد صلب وجدي وسوف نلتزم به".

كما أكد ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح التزام الكويت بالقرارات والمبادرات البيئية الإقليمية والدولية، وذلك خلال كلمته أمام قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر التي عقدت على هامش كوب27، واستشهد بمشاريع تنفذها بلاده لتوسيع المساحات الخضراء.

وأشارت "الجريدة" إلى أن مسلحين قتلوا أمريكيا وسط العاصمة العراقية بغداد، في ظروف غامضة، فيما أعلن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، فتح تحقيقًا للكشف عن ملابسات الحادث.

ونقلت "الوطن" عن الرئيس العراقي عبداللطيف رشيد، قوله خلال كلمته في قمة المناخ، إن التصحر يهدد ما نسبته 40% من مساحة البلاد.

وأوضح رشيد، خلال كلمته في قمة المناخ المنعقدة بشرم الشيخ في مصر، أن "الحكومة العراقية جادة في التعامل مع السياسة المائية، وستعمل على توسعة المساحات الخضراء". وأضاف أن "التحدي الأبرز الذي نواجهه في العراق ملف المياه، خاصة وأن الأزمات في البلاد تضاعفت جرّاء ضعف هطول الأمطار، فضلاً عن تزايد الجفاف الذي بات يشكل تحديا خطيرا".



دوليًا، قالت "الوطن" إن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينكسي، تحدث لأول مرة منذ إعلان نتائج الانتخابات الإسرائيلية مع رئيس حزب الليكود بنيامين نتنياهو، المرشح لتشكيل الحكومة الإسرائيلية المقبلة، حيث دعاه لزيارة كييف.

وخلال المحادثة، أكد نتنياهو للرئيس الأوكراني أنه "سيدرس القضية الأوكرانية بعد تعيينه رسمياً في المنصب".

وأشارت "الأنباء" إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن هنأ زعيم حزب "الليكود" واليمين الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بفوزه في الانتخابات الإسرائيلية.

وقال نتنياهو على صفحته الرسمية في "تويتر": "اتصل بي الرئيس بايدن وهنأني على فوزي بالانتخابات، وقال لي إن التحالف بين إسرائيل والولايات المتحدة أقوى من أي وقت مضى، شكرت الرئيس بايدن على صداقته الشخصية التي امتدت 40 عامًا بيننا وعلى التزامه تجاه دولة إسرائيل، وأخبرته أنه في وسعنا الحصول على اتفاقيات سلام إضافية والتعامل مع تهديد العدوان الإيراني".

وذكرت "القبس" أن كوريا الشمالية رفضت اتّهام الولايات المتحدة لها بتزويد روسيا قذائف مدفعية لاستخدامها في الحرب الدائرة في أوكرانيا، ووصفته بأنه "لا أساس له".

ونقلت "الراي" عن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش قوله خلال كلمته بقمة المناخ، إن البشرية أمام خيار العمل معا أو "الانتحار الجماعي". وقال: "نحن نسلك الطريق السريع نحو الجهنم المناخي ونواصل الضغط على دواسة السرعة".

وأشارت "القبس" إلى أن المالك الجديد لشبكة "تويتر" الملياردير إيلون ماسك دعا الناخبين في الولايات المتحدة لدعم المرشّحين الجمهوريين، عشية الانتخابات النصفية التي ترتدي أهمية بالغة.

وأفادت "الراي" بأن أحد كبار مستشاري الرئيس الأوكراني أكد أن كييف لم ترفض قط التفاوض مع موسكو، وإنها مستعدة لإجراء محادثات مع رئيس روسيا المستقبلي، ولكن ليس فلاديمير بوتين.