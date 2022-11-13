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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة القاهرة تنظم فعاليات للمشاركة فى مؤتمر المناخ COP 27.. تفاصيل

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

تشارك جامعة القاهرة ، بفعاليات متعددة على هامش مؤتمر المناخ المقام بمدينة السلام شرم الشيخ  للحد والتكيف مع التغيرات المناخية.

 كلية التربية للطفولة المبكرة

نظمت كلية التربية للطفولة المبكرة جامعة القاهرة، بالتعاون مع مكتبة مصر العامة وبعض المؤسسات المهتمة برعاية وتعليم الأطفال، ورشة عمل بعنوان "نحو طفولة واعدة صديقة للبيئة" استمرت 3 أيام واستفاد منها أكثر من 150 طفلا، وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي للاستدامة واستضافة مصر لمؤتمر قمة المناخ COP 27.

وتهدف المبادرة إلى تنمية الوعي البيئي للأطفال في ظل التغيرات المناخية حيث تضمنت المبادرة ورشة عمل عدة فعاليات، أبرزها ورشة عمل للأطفال عن فن الأوريجامي والحرف الورقية وإعادة التدوير لتعليم الأطفال لإنتاج الأشكال الورقية وتوعيتهم بمفهوم إعادة تدوير المخلفات حفاظًا على البيئة.

كما تضمنت فعاليات مبادرة كلية التربية للطفولة المبكرة، ورشة عمل لتعليم الأطفال الزراعة وإعداد قصيصات الزرع، إلى جانب القيام بأنشطة متنوعة تقوم بها المعلمات مع الأطفال مثل مسرح العرائس وأنشطة عن ترشيد استهلاك الطاقة والماء والكهرباء والحفاظ على البيئة من التلوث، وإعداد اللافتات والملصقات التي تحث على الاهتمام بالبيئة، بالإضافة إلى وجود معرض يضم كافة الوسائل والمنتجات الورقية والأنشطة التي تخدم مفهوم التغيرات المناخية.

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طلاب جامعة القاهرة 

تواصل جامعة القاهرة مشاركتها بفاعلية في مؤتمر قمة المناخ بشرم الشيخ COP27، حيث شارك وفد الجامعة في محاضرة بعنوان: "الشباب والابتكار: طلاب الجامعات والعمل المناخي"، وذلك هامش الاحتفال يوم الشباب وجيل المستقبل بالمؤتمر، وبحضور ومشاركة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والسيدة ليزلي ريد مديرة بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID، والدكتور محمد سامي عبد الصادق نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وقد استعرضوا مجموعة متميزة من طلاب جامعة القاهرة المشاركين في نموذج محاكاة مؤتمر قمة المناخ بعض الأفكار والحلول المبتكرة لمشكلات المناخ ، عن طريق تنظيم نموذج محاكاة قمة المناخ للطلاب لتوسيع مداركهم حول مفاهيم التغيرات المناخية وإكسابهم الخبرات الإدارية والمهارات التفاوضية بما يؤهلهم للمشاركة بكفاءة في المحافل الدولية واستيعاب القضايا العالمية التي تؤثر على مستقبل كوكب الأرض.

نموذج محاكاة

نظمت جامعة القاهرة ، نموذج محاكاة الدورة الـ 27 من مؤتمر الدول الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ "COP27"، بمشاركة نحو 200 طالب وطالبة تم تدريبهم من خلال محاضرات وورش عمل على أيدي خبراء في قضايا المناخ والبيئة والحوكمة وريادة الأعمال والاقتصاد والنوع الاجتماعي والإعلام والاتصال الاستراتيجي، وذلك بالتعاون مع وزارة البيئة المصرية، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID، والأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، والمعهد القومي للتنمية المستدامة، ومشروع الحوكمة الاقتصادية.

جامعة القاهرة مؤتمر المناخ شرم الشيخ كلية التربية للطفولة المبكرة طلاب جامعة القاهرة

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