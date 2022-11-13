وكيل تعليم الدقهلية يتابع انتظام العمل بمدارس تمي الأمديد

تفقد "ناصر شعبان " وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية ، مدارس إدارة تمى الامديد وإدارة غرب المنصورة التعليمية.

شملت الجولة مدرسة الشهيد إبراهيم مصطفى بمنشأة صبري ابوعلم ومدرسة مصطفى عثمان الزراعيه بالربع ومدرسة الشهيد مسعد حافظ للتعليم الأساسي بالربع

ومدرسة الربع الثانوية العامة المشتركة

مدرسة تلبانه التابعه لإدارة غرب التعليمية

وتفقد " شعبان " الفصول الدراسية واستمع للشرح المقدم من المعلمين لمتابعة مدى تحصيل الطلاب للمواد الدراسية المقدمة لهم للوقوف على مستوى إدراك الطلاب العلمي، وإجادة المعلمين لاستخدام أساليب التعلم الحديثة .



كما تفقد “شعبان” معامل العلوم والحاسب الآلي وحجرات الأنشطة المختلفة مؤكدا تفعيل ممارسات الأنشطة التربوية بالمدارس للتحفيز والابتكار وغرس روح التعاون بين الطالبات،

وشدد "وكيل الوزارة" على الانضباط بالمدارس والارتقاء بالعملية التعليمية وتطوير الأداء التدريسى داخل الفصول للنهوض بالعملية التعليمية.



ويأتى هذا في إطار توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم وتعليمات الدكتور ايمن مختار محافظ الدقهلية بمتابعة سير العملية االتعليمية بالمدارس والتأكيد علي الإنضباط الإداري والتعليمي.

IMG-20221113-WA0016

IMG-20221113-WA0015

IMG-20221113-WA0013