المشدد عامين لسائق اشترك في تزوير رخصة قيادة بالقليوبية

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة بالقليوبية الدائرة السادسة، برئاسة المستشار فوزي يحيي أبو زيد رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد أحمد راشد، وعماد سامي وردخان، وأمانة سر حلمي محمود، وحامد حجازي، بالسجن المشدد لمدة عامين، لسائق، لاتهامه بالاتفاق مع آخرين في تزوير رخصة تسيير مركبة، بدائرة قسم شرطة قليوب بمحافظة القليوبية.



وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 777لسمة 2022 جنايات قسم قليوب، والمقيدة برقم 1511 لسنة 2022 كلي جنوب بنها، أن المتهم "أحمد ع ا"، 31 سنة، عاطل، اتفق مع آخرين، صدرت بحقهم أحكام من قبل، بدائرة قسم قسم قليوب بمحافظة قليوب، حيث اشتركوا بطريقي الإتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في إرتكاب تزويرا في إحدى المحررات الرسمية هي رخصة تسيير المركبة الرقيمة (ل ب 5663)، والمنسوب صدورها إلى وحدة مرور الشيخ زايد، وكان ذلك بطريق الإصطناع.

وتابع أمر الإحالة، أن المتهمين اتفقوا مع المجهول على تزويرها وساعده بأن آمده بالبيانات المراد تدوينها فضبط المجهول تلك الرخصة على غرار المحررات الصحيحة منها، فتمت الجريمة بناء على هذا الإتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.

واستطرد أمر الإحالة، أن المتهمين استعملوا المحرر الرسمى المزور موضوع الإتهام السابق بان قدموه للإحتجاج بما دون به على خلاف الحقيقة مع علمهم بذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وكانت تحريات رجال المباحث بالقليوبية، دلت على صحة قيام المتهمين بالإشتراك مع آخر مجهول في تزوير الرخصة المضبوطه بمعرفة الشاهد الأول "ضباط مباحث بالمرور"، وأنهما قاما بذلك لعدم قدرة المتهم الأول على تجديد الترخيص عقب إنتهاءه لصدور قرارت بتخصيص تلك السيارة، وأضاف بقيامه باستعمال الرخصة مع علمه بتزويرها بتقديمها حال طلبها من الشاهد الأول.