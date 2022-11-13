عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

المشدد عامين لسائق اشترك في تزوير رخصة قيادة بالقليوبية

محكمة
محكمة

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة بالقليوبية الدائرة السادسة، برئاسة المستشار فوزي يحيي أبو زيد رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد أحمد راشد، وعماد سامي وردخان، وأمانة سر حلمي محمود، وحامد حجازي، بالسجن المشدد لمدة عامين، لسائق، لاتهامه بالاتفاق مع آخرين في تزوير رخصة تسيير مركبة، بدائرة قسم شرطة قليوب بمحافظة القليوبية.

عذبوه حتى الموت.. تفاصيل مقتل شاب على يد 4 أشخاص وإلقاء جثته وسط المقابر

ودع أبناءه ومات داخل الفصل.. القصة الكاملة لوفاة مدرس رياضيات في شبرا الخيمة


وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 777لسمة 2022 جنايات قسم قليوب، والمقيدة برقم 1511 لسنة 2022 كلي جنوب بنها، أن المتهم "أحمد ع ا"، 31 سنة، عاطل، اتفق مع آخرين، صدرت بحقهم أحكام من قبل، بدائرة قسم قسم قليوب بمحافظة قليوب، حيث اشتركوا بطريقي الإتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في إرتكاب تزويرا في إحدى المحررات الرسمية هي رخصة تسيير المركبة الرقيمة (ل ب 5663)، والمنسوب صدورها إلى وحدة مرور الشيخ زايد، وكان ذلك بطريق الإصطناع.

وتابع أمر الإحالة، أن المتهمين اتفقوا مع المجهول على تزويرها وساعده بأن آمده بالبيانات المراد تدوينها فضبط المجهول تلك الرخصة على غرار المحررات الصحيحة منها، فتمت الجريمة بناء على هذا الإتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.

واستطرد أمر الإحالة، أن المتهمين استعملوا المحرر الرسمى المزور موضوع الإتهام السابق بان قدموه للإحتجاج بما دون به على خلاف الحقيقة مع علمهم بذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وكانت تحريات رجال المباحث بالقليوبية، دلت على صحة قيام المتهمين بالإشتراك مع آخر مجهول في تزوير الرخصة المضبوطه بمعرفة الشاهد الأول "ضباط مباحث بالمرور"، وأنهما قاما بذلك لعدم قدرة المتهم الأول على تجديد الترخيص عقب إنتهاءه لصدور قرارت بتخصيص تلك السيارة، وأضاف بقيامه باستعمال الرخصة مع علمه بتزويرها بتقديمها حال طلبها من الشاهد الأول. 

القليوبية محافظة القليوبية رجال المباحث محكمة جنايات المحررات الرسمية جنايات شبرا الخيمة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة في أسعار الذهب اليوم.. الجرام يقترب من 1500 جنيه لأول مرة

شوبير يكشف 4 أسماء على لائحة الاستغناء في الأهلي بقرار من كولر

بعد وصول الكرتونة لـ50 جنيها بالمزرعة.. كيف انخفضت أسعار البيض في الأسواق؟

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم.. الأخضر يتراجع بقوة لأول مرة منذ شهور عالميا

بيع واكسب| صعود مفاجئ فى أسعار الذهب اليوم الأحد

أبرز صور حفل زفاف ابنة ترامب على ثري عربي |شاهد

عذبوه حتى الموت.. تفاصيل مقتل شاب على يد 4 أشخاص وإلقاء جثته وسط المقابر

عبدالله السعيد لـ صحيفة إنجليزية: الأهلي يفعل كل شيء لتدمير مستقبلي

موضوعات متعلقة

تجديد حبس عاطل يتاجر بالمواد المخدرة والأسلحة النارية في القليوبية

قطع جثته بصاروخ كهربائى.. اليوم محاكمة المتهم بقتل صديقه في القليوبية

القليوبية.. كشف غموض العثور على جثة شاب وسط مقابر الخانكة

ترشيحاتنا

أسعار بروتون ساجا موديل 2022 في مصر.. صور

صحف السعودية اليوم.. صندوق الاستثمارات بالمملكة يعلن إتمام بيع 12 مليون سهم.. ومصر: تحذير من «حقنة البرد».. ومجموعة العشرين تطلق صندوقاً لمكافحة الأوبئة

تحذير من الأرصاد .. نشاط للرياح وسقوط أمطار خلال ساعات |تغطية خاصة

شاهد.. تلاميذ 6 ابتدائي يرفعون لافتات لدعم قضية التغيرات المناخية بإحدى مدارس النزهة

توقيعي للزمالك قتلهم.. عبد الله السعيد يطلق قذائفه المدوية ضد الأهلي

من حيث المبدأ.. "إسكان النواب" توافق على تعديل قانون تعويضات المقاولات والتوريدات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبرز صور حفل زفاف ابنة ترامب على ثري عربي |شاهد

شاهد.. لحظة إنقاذ راكب من أسفل عجلات قطار في الهند

تمام الإستعداد.. وزير الدفاع: القوات المسلحة درعًا واقيًا وحصنًا منيعًا للوطن

شاهد بلوجر تفاجئ معجبيها.. أنفها بدون عظام|فيديو

فيديو

جرام الذهب يتجاوز 1400 جنيه.. والدولار ينهار عالميًا |تغطية خاصة

تمام الإستعداد.. وزير الدفاع: القوات المسلحة درعًا واقيًا وحصنًا منيعًا للوطن

وفاة الفنان سامي فهمي.. تفاصيل شائعة ارتكابه جريمة قتل والهروب لأمريكا

لاندعّم مدمنين ومضطربين نفسيًا.. إعلامية تهاجم شيرين عبدالوهاب بعد عودتها لـ حسام حبيب|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

أعلنوا شرم الشيخ مدينة للمناخ

المستشار أسـامة الصعيدي

صفعة على وجه دعاة التخريب

كريمة أبو العينين

الغرب وحقوق الإنسان

كيرلس صبري

تحولات رقمية وملامح أقتصادية جديدة

مديحة عاشور

أنظار العالم صوب مصر

محمد شعبان

قمة المناخ تاريخ جديد لقوة مصر

هبة مصطفى

طريقك أخضر يا مصر

نهى زكريا

مؤتمر المناخ.. مصر تبنى سفينة نوح

اﻟﻤﺰﻳﺪ